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mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?

Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya hesabından, adayı ’nin mitingi olarak paylaştığı fotoğraf karesi herkesi şaşırttı. Mitingin uydu görüntüsü olarak kullanılan fotoğraf, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nin görüntüsüydü.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 17:26
CHP mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?

Cumhuriyet Gazetesi, Twitter hesabından 'nin son mitingine ait bir görsel paylaştı.

HDP'lilerin de yoğun olarak katıldığı gözlenen mitingin "uydudan" çekildiği iddia edilen fotoğrafına bakanlar gözlerine inanamadı.

Çünkü, adayı İnce'nin olduğu iddia edilen uydu görüntüsü, 2 yıl önceki mitingine aitti.

Miting alanı ile Yenikapı Miting alanı arasındaki farkı göremeyen CHP medyası, yaptığı algı operasyonuyla yine komik duruma düştü.

2016 yılında, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitinginin görüntüsü, CHP mitingi gibi gösterildi.

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CHP mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?
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