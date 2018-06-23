Cumhurbaşkanı Erdoğan: ulaşımda devrim yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimin asla kazası olmaz. Ben vatandaşlarıma, partili partisiz fark etmez, demokratik hakkını muhakkak kullanması gereğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, iki aylık seçim atmosferini değerlendiren Erdoğan, AK Parti'nin bu süreci ilk kongreleriyle beraber geçirdiğini, il kongrelerini aynı zamanda seçim mitingleri halinde geçirdiklerini, bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalar, daha sonra da kapalı spor salonları içinde kongreleri yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, seçim kampanyasını da buna ilave ettiklerini, böylece sadece bu noktada 100'e yakın kampanya ile bütünleşen adımlar attıklarını belirten Erdoğan, yoğun bir süreci yaşadıklarını dile getirdi.

Dün il olarak Gaziantep ile bu işi noktaladıklarını, Gaziantep'ten sonra yine ortak yayın gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, bugün de İstanbul'un 7 ilçesini dolaştığını aktardı.

"Bu sürecin hiç kuşkusuz en önemli meselesi katılım oranı meselesi. Bir bayram geride bıraktık. Bazı vatandaşlar memleketlerine döndüler. Bazı vatandaşlarımız 'Benim adayım güçlü, benim oyumdan bir şey olmaz' demek suretiyle seçimlere katılım göstermeyebilirler. Bu tür düşünceye sahip vatandaşlara verebileceğiniz bir mesaj olur mu?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu konu çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veya bu gezinin, memlekete gitmenin, kazası olur ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla, ben vatandaşlarıma partili, partisiz fark etmez, demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu seçim normal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşlarımın demokratik hakkını muhakkak kullanmalarının gereğini kendilerine hatırlatmak istiyorum.

Biz hamdolsun son dönemlerde 85-86 katılımla hep seçimlerimizi yaptık. Batı ülkeleri gibi 30- 35- 40 oranlarında seçim yaşamıyoruz. Bu bizim için demokratik katılım gücümüzün, ne kadar iyi konumda olduğunu gösteriyor. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu seçimde, ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, sandıkta bu konuyla ilgili kararı belirlemede bir güç kaynağı olmasını istiyorum."

Yurt dışındaki oylarla ilgili katılımda bir rekor sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Son kullandıkları oylara baktığımız zaman, bu seçimde aldığım rakamlar ile zannediyorum 2 milyonu aşmış vaziyette.Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen, birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen, yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıklardan gelip oylarını kullandılar. Çok eza, cefa çektiler. Gerçekten benim yani Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı, her türlü takdirin üstündedir. Şimdi bu seçimlerde de yine ben vatandaşlarımın buralarda atacakları oylarla Türkiye'deki bu yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet üniversitelerinde eğitimin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, "Hepsi ücretsiz ama beyefendinin bundan bile haberi yok. Herhalde bunu özel üniversitelerle veya vakıf üniversiteleriyle karıştırdı. Bunu dahi bilmiyor. Böyle bir insan cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de. Dersini çalışmamış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Sizi en fazla heyecanlandıran yatırım hangisidir?" sorusuna Erdoğan, öncelikle yatırımlar noktasında Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakılması gerektiğini söyledi.

Yatırımlarda eğitimin öncelikli, sağlığın ise ikinci sırada yer aldığını belirten Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde savunma birinci sıradaydı ama biz savunmayı biraz geriye aldık. Eğitimi bir numara yaptık. Eğitimi bir numara yaparken, eğitim alt yapısına yüklendik. Eğitimin fiziki alt yapısına yüklenirken, diğer taraftan da öğretmen kadroları noktasında çok ciddi adımlar attık. O günden bugüne 580 bin öğretmen ataması yapmışız. Bu sıradan bir rakam değil. 280 bin derslik yapmışız." diye konuştu.

Erdoğan, kendi döneminde sınıflarda 75 öğrencinin olduğunu anlatarak, aynı dönemlerde Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencinin bulunduğu sınıfların yer aldığını dile getirdi.

Bugün ilçe mitinglerini yaparken ön taraftaki çocuklara sorduğunda 15, 22, 28, 32 yanıtını aldığını ifade eden Erdoğan, resmi rakamlarla şu an ortalamanın 32 olduğunu aktardı.

Öğrenciyken, teksir kağıdı ile okumak zorunda oldukları dönemlerin olduğunu kaydeden Erdoğan, o acıları yaşadıkları için ortaöğretim ve ilkokullarda kitapları hazırlatıp, masaların üzerine koyduklarını, okullar açıldığında öğrencilerin kitaplarını masaların üzerinde bulduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinin eskiden 45 lira burs aldığını, burs miktarının bugün ise 470 lira olduğunu anımsatan Erdoğan, master öğrencisinin 940 lira, doktora öğrencisinin ise asgari ücret aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Üniversiteleri ücretsiz yapacağız." sözünü hatırlatarak, "Üniversiteler zaten ücretsiz. Şu anda devlet üniversitelerinde ücretli olan var mı? Hepsi ücretsiz ama beyefendinin bundan bile haberi yok. Herhalde bunu özel üniversitelerle veya vakıf üniversiteleriyle karıştırdı. Bunu dahi bilmiyor. Böyle bir insan cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de. Dersini çalışmamış." dedi.

Eğitimde bir başka önemli konunun ise üniversitelerin sayısı olduğuna işaret eden Erdoğan, 75 olan üniversite sayısını 205'e çıkardıklarını, şu an üniversitesi olmayan ilin kalmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdüklerinin altını çizerek, bunu da büyük oranda başardıklarını belirtti.

Geçmişte 10 öğrenciden birinin üniversiteye girebildiğini ama şimdi öğrencilerin 10'da 10 üniversiteye girme şansı yakaladığını aktaran Erdoğan, "(Herkese okuma imkanını getirelim) dedik ve bunu başardık. Bu bana ayrı bir heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AMERİKA'NIN CLEVELAND'I VAR. BİZİM DE ŞEHİR HASTANELERİMİZ VAR."

Sağlık alanında ise çekilen çilelerin belli olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben memur çocuğuyum, babam kıyı kaptanıydı. O zaman her hastaneden istifade edemiyorsunuz. Denizcilik Bankası'nın Tophane'de hastanesi vardı. Babam çoğunlukla tedavilerini orada olurdu. Dolayısıyla biz de hastalık olduğunda oraya giderdik. Numara alıyorsun, kaçta size sıra gelirse oraya geliyorsunuz. Ben ise daha sonra İETT'de futbol oynadığım için aynı zamanda orada işçi kadrosundaydım, SSK'lıydım. Okmeydanı SSK'ya giderdim daha çok. Orada çektiğim çileleri bir ben bilirim, bir Allah bilir.

SSK'da daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu başına geldi. Ne çileler çektiğini milletim biliyor. Rahmetli Savaş Ay'ın yaptığı programı unutmak mümkün mü? Her şey ortada. Doktor ilaç yazıyor, ilaçların tamamını alamıyorsunuz. O zaman eczaneler zaten ilaç vermiyor. Hastanenin kendi eczanesi var, ilacı oradan alıyorsunuz ama biz ne yaptık? Bunu da değiştirdik, isteyen gider eczanelerden ilacını alır dedik. Şu an herkes eczanelerden ilacını alıyor mu? Alıyor. Bu kolaylığı getiren yine biz olduk."

Erdoğan, isteyen vatandaşın artık istediği hastanede tedavi olabildiğini ifade ederek, "Bunların içinde SGK ile anlaşması olmayanlar ayrı. Oraya da parası olanlar, paralı olarak giderler ama diğerleri o hastanelerde de tedavi olma şansına sahip. Bütün bunlarla beraber şehir hastaneleri diye bir devrim gerçekleştirdik. Bu devrim nedir? Amerika'nın bugün Cleveland'ı var. Bizim de şehir hastanelerimiz var. Niçin Cleveland'a gitsin." dedi.

Beyin göçünü bu hastaneler sayesinde geri çevireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Artık ülkemde de kalifikasyonu yüksek, kariyer sahibi doktorlarımız oluyor ve olacak. Onlar da bu dev şehir hastanelerimizde bu görevlerini ifa edecekler. Beni bunlar çok duygulandırıyor. " şeklinde konuştu.

"CHP BİR DEFA BU DARBE GİRİŞİMİNİN ADETA İÇİNDE."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden, iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, muhalefet üzerinden 20 yıl geçmemiş, 50 yıl geçmemiş olmasına rağmen darbe girişimi hiç yaşanmamış gibi davranıyor. Bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünden geriye dönüp baktığınızda, 15 Temmuz darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"CHP bir defa bu darbe girişiminin adeta içinde. O geceden daha önce, bir radyo programında 'bir darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım' diyen kişi Kılıçdaroğlu'dur.

O gece 23.17. Atatürk Havalimanı'na beyefendi iniyor. Atatürk Havalimanı'nda on binler var. Bu saatlerde ben de açıklamamı yapmışım. Açıklamamda ne diyorum? Bütün vatandaşlarımı meydanlara, caddelere davet ediyorum. Ben de geliyorum, diyorum. Binali Bey, o da bir taraftan Ankara'ya hareket etmiş, o da geliyor. Biz de Marmaris'ten Enerji Bakanı Berat Bey damadım, kızım, eşim, torunlarım oradan beraberce çıkıyoruz."

Son ana kadar pilota Ankara veya İstanbul'a gittiklerini söylemediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Belli bir mesafeden sonra pilota söylüyoruz ve İstanbul'a biz de geliyoruz. İstanbul'a geldiğimizde üstümüzde F16'lar uçuyor. Halk büyük bir aşkla orada, heyecanla bekliyor. Bu arada 23.17'de havalimanına gelen beyefendi tanklarla anlaşıyorlar, tankların arasından otomobiliyle Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçiyor veya belediye başkanlığına gidiyor. Oradan süreci takip ediyor. Kahvesini yudumlarken, çayını içerken elimizde belgeler var. Senin zerre kadar teröre, darbeye karşı bir tavrın olsa, on binler orada dururken sen niye oradan ayrılıyorsun. Sen de gelseydin, o vatandaşların arasına karışsaydın. O vatandaşlarla beraber darbeye karşı yüreğini ortaya koysaydın. Ama onda o yürek yok ki. Korkağın teki bu. Hemen öbür tarafa geçiyor. Ne diyor? 'Bana haber vermedi ki' diyor. Ben sana özel davetiye mi çıkaracağım? Ben cumhurbaşkanı olarak milletin tamamına bu çağrıyı yapmışım. Milletimin tamamı oralarda ama enteresan olan bir şey var, Bağdat Caddesinden tanklar geçiyor ve tanklar alkışlanıyor. Bu da manidar. Bunun üzerinde düşünmek lazım. "

Erdoğan, o gece İstanbul'a 02.45'te geldiğini, orada Genelkurmay Başkanvekili atamasını Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yaptıklarını ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanında 100 bin kişinin çalışacağını belirterek, "Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin ulaşım altyapısında devrim yaptıklarını, özellikle Marmaray projesinin kendisini duygulandırdığını dile getiren Erdoğan, "Marmaray'ı yapmak bize nasip oldu. Biz 29 Ekim 2013'te açtık, şu ana kadar 268 milyon yolcu Marmaray'dan geçti. Bu insanı heyecanlandırmaz mı, duygulandırmaz mı? Aynı şekilde Avrasya Tüneli. Biz dedik ki raylı sistemi yaptık ama bir de lastikli sistemi yapalım. Bunun için yine Asya-Avrupa arasında Avrasya Tünelini yaptık. Avrasya Tüneli de 20 Aralık 2016'da açıldı. Oradan da 23 milyon araç geçti. Bir başka Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da açıldı. Buradan da 69 milyon araç geçti. Burayı Bay Muharrem kötülüyor. Bay Muharrem, sen burayı kötüleyeceğine buradan ne kadar araç geçti bunu araştır. Bunun fiyatları sana yüksek geliyorsa sen buradan geçmezsin, merhum Özal'ın yaptığı köprüden geçersin veya merhum Demirel'in yaptığı köprüden geçersin. Mecbur değilsin oradan geçmeye." şeklinde konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de kamu-özel ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yatırım olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla özel sektör buradan parasını almayacak mı? Biz bu parayı hangi sistemle ödüyoruz? Ne kadar araç geçti? Şu kadar. Ödenmesi gereken para ne kadar? Şu kadar. Açık ne kadar? Şu kadar. O açığı biz ne yapıyoruz? Biz o firmaya ödüyoruz ama biz burada karlıyız. Niye karlıyız? Şundan dolayı karlıyız; biz bunu milli bütçemizden ödemeye kalksak bunun faizi vesaire diye düşündüğünüz zaman bunun bize maliyeti daha fazla ama biz bunu bu şekilde yapınca bu bizi ciddi manada rahatlatıyor. Niye? Kira öder gibi biz buralara para ödemiş oluyoruz."

Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un ulaşım sorununu ciddi manada rahatlattığını vurguladı.

"BU BATI'YI ÇILDIRTIYOR"

İstanbul Yeni Havalimanına değinen Erdoğan, "Dünya artık bu konuda çok ciddi bir rekabetin içerisinde. Batı'da öyle havayolu firmaları var ki Türk Hava Yolları'nı (THY) çok yakın takipte izliyorlar. Destinasyon olarak şu anda THY dünyanın bir numarası. Bunu şu anda Batı firmaları yakalayamıyor. Şu anda filomuz da 400'e doğru yaklaşıyor uçak noktasında. THY, geniş gövdelilerde de çok ciddi alımlar ve kiralama yapıyor. THY'ye de böyle bir havalimanı yakışırdı. Bu havalimanında düşünebiliyor musunuz, 6 pist olacak. Burada toplam proje alana 76,5 milyon metrekare. Böyle bir yere bunu yaptık. Bizim Atatürk Havalimanımız ise 12 milyon metrekareydi. Bu ne demektir, 5-5,5 kat burası daha büyük. Atatürk Havalimanına artık ihtiyacımız kalmayacak. Biz de ne dedik? Bunun üzerine adım atalım. Atatürk Havalimanını Millet Bahçesi yapalım. Çevresi olmak sıradan bir olay değil. Atatürk Havalimanını da inşallah Millet Bahçesi olarak dünyaya örnek proje yapıyoruz. Yani biz Central Park'ı geçeceğiz. Onun 3-4 katı büyüklüğünde bir yer. Zaten Hyde Park'la mukayese etmeye gerek yok, onun çok çok fevkinde." ifadelerini kullandı.

Havalimanında bugüne kadar 32 bin kişinin çalıştığını, tamamen faaliyete geçtiğinde çalışan kişi sayısının 100 bin olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi bu, Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar. Hele hele 29 Ekim'de açılışını yapıyoruz. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu taşıyacak burası ama 2023'te yolcu potansiyeli nereye çıkıyor biliyor musunuz? 150 milyona çıkıyor. Bu onları rahatsız etmez mi? Bu onların ciddi manada ekmeğini alacak. Bir de şu var, şu anda yeni aldığımız geniş gövdeli uçaklar dünyanın bir ucundan bir diğer ucuna non-stop gidiyor, 16-18 saat bu şekilde uçabiliyor. Bu tabi birilerini rahatsız ediyor."

"BURADA TRUMP'IN TAVRINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabildiğini, bugün ise bu oranın yüzde 65'e yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların en önemlisi de bir İHA'lar, iki SİHA'lar, üç kısa süre sonra havada göreceğimiz Akıncı. Biz bunlar için, göreve geldiğimizde ben o zaman Bush'a rica ederdim, bize insansız hava aracı... 'Hay hay' derdi. Sonra 'Kongre müsaade etmedi' derdi. Bu, Obama döneminde de böyle oldu. Sayın Trump, 'Bizim kaliteli silahlarımız var' diyor, 'şu var' diyor, 'bu var' diyor. 'Tamam, ver o zaman' diyoruz. 'Ver' dediğimiz zaman da bu sefer, 'Kongre müsaade etmedi'. En son ne çıktı? F-35 olayı çıktı. F-35'e bizi sokan sizsiniz. Şu ana kadar da 800 milyon dolar ödeme yapmışız. Neyi konuşuyorlar? Senato müsaade etmeyecek anlamına gelen bir yazı senatodan çıkmış. Tabi burada Trump'ın tavrını bekliyoruz, bu ayrı mesele. Bu arada da bu F-35'lerden bir tanesinin devir teslimini perşembe günü yaptılar. Temennim odur ki burada bir yanlışa, gaflete düşmezler. Şunu bilmeleri lazım, Türkiye artık eski Türkiye değil, o CHP'nin geçmişteki Türkiye'si değil. O Nuri Demirağ'ların, Allah rahmet etsin, uçak ürettiği dönemde CHP zihniyeti onların uçak fabrikasını kapattı ve orayı gaz ocağı fabrikası haline dönüştürdü. Türkiye o Türkiye değil. Biz şimdi evelallah nasıl Hürkuş'u ürettiysek daha ileri teknolojiyle savaş uçaklarımızı da üretir hale geleceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnkar politikalarını ayakları altına alan biziz, ret politikalarını ayakları altına alan biziz, asimilasyonu ortadan kaldıran biziz. Bunlar anne evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamazdı, önünü açtık, propaganda yapamazdı, bunların önünü biz açtık. Bütün bunlara rağmen maalesef bakıyorum ki hala buralarda bir çelişki var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin pazartesi günü çok farklı bir şekilde uyanacağını ifade eden Erdoğan, "Bugünden o yabancı birçok köşeler falan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yapmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de arazide görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bu görüntünün özellikle de büyümedeki 7,4 oranının çok çok önemli olduğuna vurgu yaparak, G-20 ülkeleri arasında Hindistan'dan sonra 2. OECD ülkeleri arasında da 1. olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin artık işsizlikte son dönemlerin en düşük oranına geldiğini belirten Erdoğan, genç işsizlikte de ciddi manada düşüş görüldüğünü söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin karşı tarafa bir öz güven aşıladığını dile getirerek, bunu yeni sistemle adeta bir sıçrama süreci içine sokacaklarını söyledi.

Bu sistemin en önemli getirisinin de bu olacağını aktaran Erdoğan, "Bu şekilde bir atak inşallah Türkiye'nin ekonomisini çok daha canlı hale getirecektir. Bir defa 6 ekonomi ile ilgili birim vardı şimdi bu 3'e düşüyor buradaki duruş, buradaki bakış bizim ekonomiyle ilgili sürecimizi çok daha hızlı bir konuma taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile partinin genel başkanı arasındaki ilişkiye dair bir soru üzerine, gerek İnce gerekse Kılıçdaroğlu'nun kongrelerde birbirlerine karşı hakaretlerinin bilindiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye olan "Gel bakalım Muharrem" yaklaşımının çok çirkin olduğunu aktaran Erdoğan, "Şimdi Cumhurbaşkanı adayını sahneye davet ediyoruz 'Gel bakalım Muharrem...' Bu senin Cumhurbaşkanı adayın, böyle bir yaklaşım olur mu? Bunun kısa bir süre öncesinde de bakıyorsunuz kongrede genel başkanına karşı orada da Sayın İnce'nin yaptığı konuşma, 'Bir gireceksin yenileceksin, iki yenileceksin, 3 yenileceksin, 4 yenileceksin, iki kere ile çekilmen lazım' diyor. Bunun tabii söyleyiş üslubu, tavrı onlar da çok çok çirkin. Bunları tüm seçim kampanyası boyunca dev ekranlarda gösterdim. Vatandaş bunları gördüğü zaman, bunların haline gülüyor. Şu anda ben yine de Bay Muharrem'in, Bay Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir oyununa geldiğini görüyorum. Niye? Şimdi onun bütün hedefi seçimi kazanamayacağını biliyor zaten ama seçimden sonra hedef 'ben Bay Kemal'i şimdi daha rahat yenerim' diyor. Meydanlarda kendine göre prim yaptı ya öyle görüyor. Hedef bu. " diye konuştu.

Diğerlerini konuşmaya gerek olmadığını aktaran Erdoğan, burada milletin pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik ders vermesi gerektiğini ifade etti.

"CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başımızı iki elimizin arasına alalım. Bay Muharrem aday oldu. İlk ziyaret ettiği yer, millet olarak siz değilsiniz veya CHP değil, neresi? Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu bir kişi. Onu ziyaret ediyor, ondan adeta icazetini alıyor veya destek arıyor. Bu adam kim? Bu adam, 7 Haziran seçimlerinin akabinde bütün Kürt kardeşlerimi sokağa döküp orada 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişidir. Efendim 'YSK aday olma konusunda icazet verdi', verebilir. YSK bu ruhsatı, bu icazeti verdi diye her şey halloluyor mu? Birçoklarıyla alakalı kendisi ne diyordu? 'Kaldırın dokunulmazlığı' tamam kaldırdık ve şu anda içeridesin. Ha nedir, mahkum değil, tutuklusun. Yani tutuklu olmak, bu noktada seni temize çıkarmıyor. Yarın ne olacağı belli değil, belki de bu süreç içinde mahkum olacaksın, bu da var. Bunu da bizim görmemiz lazım."

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari'de, Diyarbakır'da onların (HDP) desteğiyle miting yaptığını anlatarak, "Ondan sonra da diyorsun ki; 'Ben Diyarbakır'a da gittim, oraya da gittim' Bunlarla milleti aldatamazsın. Sizin gitmediğiniz zamanlarda AK Parti olarak biz oralardaydık." dedi.

Arkadaşlarıyla Doğu ve Güneydoğu'yu hiçbir zaman ihmal etmediklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için Güneydoğu'da güçlü olduklarını kaydetti.

"ONLAR ZATEN YIKIM EKİBİ AMA BİZ YAPIM EKİBİYİZ"

Erdoğan, kayyumlarla başlayan süreçte Güneydoğu'nun bir başka, Diyarbakır'ın bir başka olduğunu belirterek, "O Dicle bambaşka. Şırnak, Hakkari başka. Buralarda çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımları yaparken terör örgütü buraları yaktı, yıktı demedik. Onlar zaten yıkım ekibi, ama biz yapım ekibiyiz. Niye? Oralar bizim vatan topraklarımız. Biz buraları bu teröristler yakıp yıktı diye kendi haline bırakamayız. Çünkü burası bizim vatan topraklarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin tek devletidir dediniz. Bu anlamda bu yaklaşım, Kürt vatandaşlarımızda bir karşılık buluyor mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şöyle ifade edeyim. Tabii beklentim çok daha fazla. 'Beklentini tam alıyor musunuz?' derseniz, tam aldığımızı söyleyemem çünkü verdiğimiz imkanlar, yatırımlar çok çok fazla. İnkar politikalarını ayakları altına alan biziz, ret politikalarını ayakları altına alan biziz, asimilasyonu ortadan kaldıran biziz. Bunlar anne evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamazdı, önünü açtık, propaganda yapamazdı, bunların önünü biz açtık. Bütün bunlara rağmen maalesef bakıyorum ki hala buralarda bir çelişki var. Mesela merkezden çıkıyorsunuz havalimanına doğru gelirken 4 gidiş 4 geliş yol. Dicle vadisi, piknik alanları, Sur içi, Bu saat kulesi. Kurşunlu cami... TRT 6... Bunlarla ilgili yayın yapmıyor mu? Bunlarla ilgili yayın yapıyor bu özgürlük değil mi, bu özgürlükleri veren kim? Biz verdik ya benim Kürt kardeşlerim, ben kardeşim diyorum. Bizim bu adımımızı onlar görmüyor mu? Bütün bunlara rağmen hala bakıyorsunuz teröristlerin arkasından gidiyorlar."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde haftalarca, aylarca Kürt annelerinin çocukları dağa kaçırıldığı için hüngür hüngür ağladığına vurgu yapan Erdoğan, Başbakanlıkta kabul ederek onlarla konuştuklarını ve o konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kürt anneleri bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütünün ve HDP'nin nasıl oluyor da hala oy aldığını anlamakta zorlandığını vurgulayarak, "Şu anda devranın değiştiğini görüyorum, işte son Van, Diyarbakır mitingi muhteşemdi, gayet güzel gelişmeler var. Şanlıurfa muhteşemdi, Gaziantep, bugüne kadar yapılmayan bir mitingi Gaziantep'te yaptık. Tabii herkes Güneydoğu denildiği zaman Diyarbakır'ı söylüyor, Gaziantep, Şanlıurfa, Güneydoğu değil mi ? Biz burada da hamdolsun şu anda bir numarayız, açık ara öndeyiz. Şanlıurfa'da da, Gaziantep'te de. Bu defa Diyarbakır'da farklı bir netice ortaya koyacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika ziyaretine ilişkin, "Orada Pompeo ile bir görüşmesi oldu ve bu görüşmeyle birlikte de Münbiç'te yol haritası belirlendi. Yani bu, kısa kesiyorum, 90 günlük bir yol haritası. Bu yol haritasıyla da oradan PYD, YPG, orayı tamamen boşaltacaklar ve oraya da oranın yüzde 90-95'i Arap'tır, sakinleri gelip oraya yerleşecekler. Onların da oraya yerleşmesiyle bu 200 bin sayısı çok daha artacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatları ve Kandil Operasyonu Türkiye'ye ne kazandırdı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz." ifadesini çok kullandığına işaret ederek, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Harekatı'nın bunun en somut örnekleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Obama döneminde "Zeytinlik" operasyonu diye Fırat Kalkanı Harekatı'nın öncesi operasyon yapacaklarını fakat aldatıldıklarını belirterek, "O Zeytinlik Operasyonu'nu yapmış olsaydık belki de Fırat Kalkanı'na hiç gerek kalmayacaktı. Münbiç'i de bu Zeytinlik Operasyonu içerisinde halledecektik ama bu verilen sözler yerine gelmedi. Gelmeyince tabii Trump yönetimi iş başına geldi. Onunla da bunları konuştuk ve orada da aynı şeyleri söyledim ikili görüşmemizde. Dedim ki 'Siz yanınıza PYD'yi, YPG'yi alıyorsunuz, bunlar terör örgütüdür ve bunlar PKK'nın yan kollarıdır. Yapmayın, gelin bunu biz beraber yapalım.' Dediler ki 'Benim generallerim bana bu konuda Türkiye'nin silahlı kuvvetleriyle silahlı güçleriyle bu iş olmaz, Özgür Suriye Ordusu'yla bu iş olmaz.' diyorlar. Dedim ki 'Bakın biz buraya iki tugay tahsis ederiz. Özgür Suriye Ordusu, bu işte o da rol alacak ve biz beraberce bu işi başarırız. Baktım ki heyetlerarası toplantıya geçtik, orada da bunlar aynı şeyde direniyorlar. Aynı şeyde direndiklerini görünce artık bize ne düşerdi... Dedim 'Kusura bakmayın, siz yolunuza, biz yolumuza.' Biz o toplantıdan sonra kararımızı verdik ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık." diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla da onların aslında ne kadar yanıldıklarını gördüklerini aktaran Erdoğan, harekatta 3 bin civarında DEAŞ'lıyı derdest ettiklerini ve Türkiye'nin bunu Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu'nun bu noktadaki hakkını kendilerine takdim etmek gerektiğinin altını çizerek, "Onlar şehadete çok farklı bir inanışları vardı ve bizim askerimize de güvenleri ciddi manada çok çok iyiydi. Onların lider kadrolarını ağırladım, onlarla görüşmelerim oldu. Lider kadrolarının bize olan sadakatlerini de gördüm. Hele hele bunların içerisinde bir tanesi vardı ki bu çok enteresan, tabii her taraftan delik deşik olmuş ve midesini komple almışlar. Bana onu bizzat 'Ya bir göreyim' dedim, onu gösterdiler. O haliyle hala savaşıyor ve onun öldürülmesi için de özel yüklü bir prim vermişler ama hiç yılmıyor, yine o yola devam. Böyle insanlar var o Özgür Suriye Ordusu'nun içinde." ifadelerini kullandı.

"12 GÖZLEM KULESİYLE AFRİN ŞU ANDA KONTROL ALTINDA"

Bu çalışmaların akabinde Rusya'yla münasebetlerini iyi götürdüklerinine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü koalisyon güçleriyle şey yapamayınca 'biz en azından Fırat'ın batısındaki çalışmalarımızı çok daha verimli bir şekilde götürelim.' dedik. Fırat'ın batısından benim Sayın Putin'le olan gerçekten özel ilişkilerim, bunun yanında istihbaratın, Dışişleri Bakanımın, Dışişleri Bakanıyla olan münasebetleri ve yoğun ilişkilerimiz, bunların hepsi önce Soçi çalışması, ardından Ankara ama burada tabii hepsi Astana Zirvesi çerçevesinde yürütüldü. Buna sadık kalmak suretiyle bu çalışmaları sürdürdük. Tabii daha sonra hangi sürece girdik? Zeytindalı Operasyonu'na girdik. Zeytindalı Operasyonu'nda da bizim bütün çalışmamız gerçekten Rusya'yla beraber oldu. Rusya'yla beraber bunu yaparken de bu çalışmalarda en ufak bir karşılıklı, bu tür şeylerde sıkıntılar olmaz değil ama başarılı gitti. Bu başarıdır ki şu an itibarıyla Zeytindalı Operasyonu'nda 4 bin 600'ü aşkın terör örgütü mensuplarını biz etkisiz hale getirdik. Hala devam ediyor ve burada artık PYD veya YPG kim olursa olsun ama bizim orada 12 gözlem kulesi var. Şu anda bunların hepsi bizim kontrolümüzde ve bu 12 gözlem kulesiyle Afrin şu anda kontrol altında, bu önemli bir adım.

Tabii şimdi bir de ne var? İdlib var. İdlib noktasında da aynı şekilde yine Rusya'yla hatta hatta İran'la ama merkezi yönetimle de münasebetleri kimler yürütüyor? Onunla da merkezi yönetimle de bütün münasebetleri Rusya tarafı yürütüyor ve bizim tabii onların bunu yürütmesi ve Tel Rıfat'taki bazı gelişmelerin neler getirip götüreceği konusu, bir de tabii oralardan oraya doğru, yani Cerablus, El-Bab o tarafa doğru bazı yönelmeler var. Bunları da tabii yönetiyoruz ama bizi sevindiren şey şu; şu anda Cerablus ve Afrin'e yaklaşık 200 bin civarında bir geri dönüş oldu. Bunun daha da artacağını şu anda bekliyoruz. Bu da olacak. Bunların olması bizi tabii ciddi manada rahatlatacak."

"MÜNBİÇ'TEKİ YOL HARİTASIYLA PYD, YPG ORAYI TAMAMEN BOŞALTACAK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayın 4'ünde Amerika'ya gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Orada Pompeo ile bir görüşmesi oldu ve bu görüşmeyle birlikte de Münbiç'te yol haritası belirlendi. Yani bu, kısa kesiyorum, 90 günlük bir yol haritası. Bu yol haritasıyla da oradan PYD, YPG, orayı tamamen boşaltacaklar ve oraya da oranın yüzde 90-95'i Arap'tır, sakinleri gelip oraya yerleşecekler. Onların da oraya yerleşmesiyle bu 200 bin sayısı çok daha artacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii başka yerlerde de benzer durumlar söz konusu. Bunun için Pompeo ile olan münasebetler Sayın Çavuşoğlu'nun gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki bu sağlıklı gidiş, bölgeyi çok daha rahatlatacaktır. Kuzeyde de gelişmeler çok daha ideal noktaya gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"24 Haziran'dan sonra Türk-Amerikan ilişkilerinde ne tür bir farklılaşma bekliyorsunuz, bir iyileşme bekliyor musunuz, Türkiye'nin sahadaki varlığı bu ilişkilere nasıl yansıyacak?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu çok açık net söyleyebilirim. Yani bunu hem bir özgüven olarak söylüyorum hem de siyasetteki tecrübem... Yani şu anda BM Genel Kurulu'nda en deneyimli iki siyasal lider vardır, başka hatırlamıyorum belki olabilir de. Bir Putin, bir de ben. Çünkü başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sürecimizi şöyle art arda koyduğumuz zaman yani 15-16 yıllık bir sürecimiz var. Putin'in hakeza öyle. Şimdi bu süreç içerisinde yaptıklarımız yapacaklarımız var. Amerika'nın da bu attığımız adımlardaki duruşumuz, onlara bir mesaj veriyor. Bunda pek böyle eğilip bükülen takım değil. Öyleyse hakkı neyse hakkını ister. Biz hakkımızın dışında bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla da mesela koalisyon güçleriyle ilgili şeyler, ortada bir Fransa var, Almanya var, İngiltere var. Fransa, Almanya, İngiltere, bunlar Türkiye'nin burada haklılığını görmeleri lazım ve bunu da teslim etmeleri etmeleri lazım. Eğer bunu teslim etmeyecek olurlarsa biz eğilip bükülmeyiz. Burada bizim duruşumuz bir defa hakkımızın gereğidir. Çünkü buradan tehdit yiyen kimdir, Türkiye'dir.

Yani ben Sayın Macron 'Ne zaman çıkacaksınız? Fazla gecikmeyin.' gibi bazı lafları oldu da kendisine dedim ki 'Sayın Macron, siz Cezayir'de ne kadar kaldınız, Ruanda'da ne kadar kaldınız. Bunların şöyle takvimini bir önünüze getirin. Ondan sonra bizimkileri konuşuruz. Biz orada işimiz bitene kadar kalacağız. Kaldı ki, biz orada katliama gitmedik ama siz Cezayir'de katliama gittiniz, Ruanda'da katliama gittiniz, biz bunları yapmıyoruz. Biz sadece terör örgütleriyle uğraşıyoruz.' Bu terör örgütleri Suriye'nin kuzeyinde ne yapmak istediler, bir koridor oluşturmak istediler. Bu koridorla da Türkiye'yi kuşatma altına almak istediler. Bu örgüt bir terör örgütüdür. Bunların Kürtlerle mürtlerle alakası yok. Bir de Batılılar, Kürtler, Kürtler diye yaklaşıyor, ne alakası var. Terör koridoru, ısrarla bunu söylüyorum, 'bunu karıştırmayın' diyorum. Biz bu teröristlere orayı ne yapmayacağız, bırakmayacağız. Şimdi bu yaptığımız operasyonlarla ne yaptık, bir defa o terör koridorunu ortadan kaldırdık. Buna bu şekilde kararlılıkla devam edeceğiz. Buna da asla prim vermeyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbenin faili FETÖ, bugün Batmaz'la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Genelkurmay Başkanvekili olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın gerekli talimatları verdiğini anlatan Erdoğan, "Biz laf yapmıyoruz. Biz ortaya bir zihniyet, bir tavır koyuyoruz ve böyle bir anda ne ister bu iş? İrade ister. Ne ister? Cesaret ister. Eğer bu irade, bu cesaret sizde yoksa bunların hiçbirini yapamazsınız ama bunlarda bu yok. (Kemal Kılıçdaroğlu) İşte hemen kaçıyor oraya, gidiyor. Niye kaçıyorsun ya? Havaalanındasın, 10 binler orada, sen de onların arasına gel katıl. 7 Ağustos'ta yine Yenikapı'da yaptığımız o büyük organizasyonda ben Sayın Bahçeli'ye davet çıkardım. Sayın Bahçeli hemen döndü, 'Katılıyorum.' dedi. Ama bu, cuma akşamına kadar dönmedi, katılmayacağını söyledi. Baskılar geldi, baskılar geldi, son anda cuma akşamı katılacağını söyledi, ondan sonra da bir taraftan 'İşte ben zaten bundan yanaydım ama bunun yürümeyeceğini de biliyordum' gibi terse kampanyalar yapmaya başladı. Çünkü o darbeye karşı değildi. Bakın hala darbenin lehinde açıklamaları olan birisidir. Sürekli şu anda içeridekileri savunan birisidir. Yok efendim, 'Gelirsek, bunları çıkaracağız, şu yapacağız, bu yapacağız.' filan, falan. Hani yargıya müdahale etmiyordunuz? Niye şimdi yargıya müdahale ediyorsunuz? Bırakın yargı kararını veriyor, versin. Açığa aldıklarımız var, doğru ama tekrar göreve iade ettiklerimiz de var. Burada ana muhalefet partisinin gerek adayının gerekse genel başkanının kesinlikle darbe ile mücadele diye bir derdi yok." diye konuştu.

Erdoğan, "Darbenin faili FETÖ, bugün Batmaz'la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar." ifadesini kullandı.

"YENİ SİSTEMDE HERKES KENDİ İŞİNİ YAPACAK"

24 Haziran Pazar günü yapılacak seçime hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, aylardır çalışma yaptıklarını söyledi.

Pazar günü milletin "devam" demesi halinde şu an hazır olan şablonu uygulamaya koyacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bu belli bir süre ki ben bunu 100 gün olarak ifade ettim. bu 100 günlük süre içinde zaman zaman bazı yerlerde aksamalar olabilir, bu aksamaları da o 100 günlük süre içinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığının kesinlikle zayıflatmadığını, tersine daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Parlamenter sistemde hükümetin Meclis çoğunluğu içinden çıktığını, pratikte yasama ve yürütmenin aynı gücün kontrolünde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hükümet cenahından gelmeyen hiçbir tasarı veya teklifin Meclis Genel Kurulundan geçme şansı yoktu. Biz, hükümetle Meclis'in irtibatını, bu attığımız adımla kopartarak, bu pratik işleyişi bozmuş oluyoruz. Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında Meclis'e kanun tasarısı gönderme yetkisi olmuyor. Kanun teklifi yetkisi sadece kime ait? Milletvekillerine ait. Dolayısıyla milletvekilleri ve Meclis tarihimizde ilk defa kendi iradeleriyle yasama çalışması yapma imkanına kavuşuyor. Meclis'in hükümeti denetim araçları daha da güçlendirilmiş olarak devam ediyor. Yargı da bu denge içinde çok daha sağlıklı çalışma imkanı bulacak. Yüksek yargı organlarının üye seçiminin bir kısmının Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında dağıtılmış olması bu daha da güçlendiriyor. Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak, kimse diğeri üzerinde tahakküm kurmaya çalışmayacak."

Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemini değerlendirdiğinde birçok adımda göreve geldikleri günden itibaren, eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli ve büyük projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu çalışmalar sırasında sonuç odaklı olmaya ve projeleri bir an önce hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarının önemli bir bölümünü istedikleri düzeyde ve sürede hayata geçiremediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu.

"Bakıyorsunuz, bürokratik oligarşi, yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri hep önümüze birer engel olarak çıktı. Bu bazen üstten oldu, bazen altımızdaki, yani talimat verdiğimiz kesimden oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu da burada çok açık net görünüyor. Çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, çözüm odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devlet burada ciddi manada hızlanıyor. Tabi daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri ve bürokraside tabi kademeler azalıyor, görev alanları netleştirilerek yetki karmaşasının da önüne geçiliyor. Tüm hizmetlerde sonuç odaklı olmanın kararlığı içinde olacağız ve verim odaklı çalışacağız, yeniliklere de hızla adapte olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak aylar öncesinden çalışmalara başladıklarını ifade ederek, kendi tarihimizdeki ve dünyadaki yönetim modellerinin incelendiğini söyledi.

Tarihteki Büyük Hun İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar 16 Türk devletinin yönetim modellerinin incelendiğini açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun yanında şu anda da biz özellikle Amerika, Rusya, Brezilya, yarı başkanlıkta Fransa ve Güney Kore, bunları da üzerinde bu dönemin bu uygulamasını yapan ülkeler olması hasebiyle özelikle inceledik. Tabi ecdadımız bu tip yönetim pratiklerini uygulayarak yüzyıllar boyunca milletimize, ecdadımıza hizmet etmiştir. Günümüzde ise Amerika, Rusya başta olmak üzere başkanlık sistemiyle yönetilen birçok ülke var. Hepsi bu yönetim yapısını getirirken neyi amaçlamış, hangi sorunu çözmüş bunları detaylı inceledik. Yeni modeli oluştururken kendi sorunlarımızı da tabi masaya yatırdık. Bizim sorunlarımız diğer ülkelerle farklılık gösteriyor. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz modelin de kendimize özgü olması gerekiyor. İşte biz bu modele, beni çok eleştirdiler biliyorsunuz, ne dedim, ben 'Türkiye modeli' dedi. İlla buna 'Amerika modeli' demek zorunda değilim. 'Rusya modeli' demek zorunda değilim. Biz kendi içimizde adeta bir bal arısı gibi hepsinden alıyoruz nasibimizi ve bunu miks etmek suretiyle biz Türkiye modelini ortaya koyduk. Bu sistem bizim 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarına da katkı sağlayacak, kendimize özgü bir sistemdir ve bununla biz inşallah sıçrayacağız."

"TÜRKİYE'Yİ YATIRIMCI DOSTU BİR ÜLKE HALİNE GETİRİYORUZ"

Erdoğan, yeni yönetim modelinin özellikle yürütmenin çok daha hızlı, pratik ve sonuç odaklı hareket etmesine imkan sağladığını vurgulayarak, bunun için de işlevselliğini ve verimliliğini arttırmak için bazı bakanlıkların birleştirilerek bakanlıkların sayısının azaltıldığını dile getirdi.

Başbakan olduğu zaman 37 olan bakanlık sayısını 26'ya indirdiğini, şimdi de bakanlık sayısını 16'ya indirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Yeni yapıda bakanlıkların yanı sıra politika önerileri geliştirecek, icrai faaliyetleri izleyip, raporlayacak 9 da kurul oluşturduk." dedi.

Erdoğan, Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulları ile Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi , Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi'nin kurulduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacağını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kurullarımızda iş dünyamızdan, üniversitelerimizden, kültür ve sanat alanında, teknoloji alanında, bilim alanında, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzman kişileri politika inşa süreçlerine dahil edeceğiz. Yeni modele ilk etapta insan kaynakları, yatırım, finans ve dijital dönüşüm olarak 4 tane ofis kuruyoruz. Bu ofisler cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak. Bürokrasiye takılmadan, cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda projeleri yönetecek ve çalışmalar gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı bunlar iki yeni başkanlık olarak bunları kurduk. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile artık cumhurbaşkanının uhdesinde olan bütçe yapımı ve yönetimini daha etkin bir şekilde yürütmeyi, mali disiplini ve verimliliği sağlamayı hedefliyoruz çünkü mali disiplin ve verimlilik çok ama çok önemli. İletişim Başkanlığı ise devletin ve Cumhurbaşkanlığının basın, yayın, iletişime dair tüm çalışmalarını burası koordine edecek. Mevcut sistemde farklı isimler altında çalışan bazı kurumları da başkanlık adıyla biz buraya alıyoruz."

Erdoğan, 16 Nisan Halk Oylamasıyla Türkiye'nin 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına daha öz güvenli ve güçlü bir şekilde yürüyecek döneme girdiğini dile getirdi.