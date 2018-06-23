Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı tecrübe ister" mitingleri

ESENYURT MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un 5 ilçesinde miting yaptı. Günün ilk mitingini Esenyurt ilçesinde yapan Erdoğan, burada halka hitab etti.

"Bugün de Esenyurt bambaşka. Kardeşlerim, biz yola çıkarken ne dedik? Dedik ki Türkiye'yi dört sütun üzerinde yükselteceğiz. Bir, eğitim, iki sağlık, üç, adalet, dört emniyet. Bunun akabinde de ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla beraber Türkiye'yi Allah'ın izniyle ilk 10'a yerleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. G-20'ye girdik mi? Girdik. Şu anda Türkiye, G-20'nin içinde 17. ülke. Avrupa'da 6. ülke. Bu noktaya geldik. Durup dururken gelmedik buralara. İşte bu yıl, bakın tablo ne? Bu yıl, Allah'a hamdolsun, büyümede ilk çeyrekte 7,4'le Hindistan'dan sonra 2. sırada yer aldık. OECD arasında 1. numarayız. Buraya yerleştik. Bunlar durup dururken olmuyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunu böyle bilelim."