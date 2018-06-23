İftira tazminatını şehit ailelerine bağışlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, seçim sonuçlarına yönelik Anadolu Ajansı
'na talimat verdiğini ileri sürerek kendisine iftira atan İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
'e tazminat davası açtı. Bakan Albayrak avukatları aracılığıyla İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu
'nun tüm seçim ve halk oylamalarında verilerinin birebir örtüştüğünün ve bunun tüm manipülasyon iddialarını boşa çıkardığının belirtildiği dilekçede, Akşener'in ortaya attığı iddianın gerçeklerden uzak ve çirkin bir iftira olduğu belirtildi. Akşener'in iddiasının ifade ve eleştiri hürriyetinin sınırlarını aştığının belirtildiği dilekçede, "Davalının iddialarının hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bu şekilde bir paylaşımda bulunması, bizzat müvekkilimi aşağılamak kastı bulunduğunu, eyleminin müvekkilimi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirildiğini açıkça göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından dava dilekçesini paylaşarak, "Davamızı açtık. 'Çamur at izi kalsın' siyasetini bitirmek için, her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 milyon liralık tazminatı da kazandığımızda şehit ailelerimize bırakacağız" dedi.