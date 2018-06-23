Malezyalı müslümanlardan Erdoğan'a destek programı

Güçlüyü değil haklıyı savunan, her fırsatta ezilenlerin yanında yer alan Erdoğan, müslümanların umudu olmaya devam ediyor.

Son olarak Malezyalı müslümanlar bir dua ve Kur'an programı düzenleyerek yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın zafer elde etmesi için dua etmek üzere bir araya geliyor... Müslüman Dünyası Araştırma Merkezi tarafından organize edilen program yarın gerçekleştirilecek..

MAZLUMLARIN DOSTU HAKİKATIN SESİ



Programın davetiyesinde yer alan "Müslüman dünyasının büyük lideri Türkiye Cumburbaşkanı için Kur'an tilaveti ve duâ programı. Mazlumların dostu, mültecilerin sığınağı, hakikâtin sesi Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım Türkiye'ye ve tüm Müslüman dünyasına liderlik etmesi için ona zafer ve başarı ver." ifadeleri, dünyanın dört bir yanından mazlumların ve müslümanların ümidini Türkiye'ye ve Erdoğan'a bağladığını göstermesi açısından çekti..