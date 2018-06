PKK hem kör hem de sağır

BUGÜN NELER OLDU

Kandıl'de 35 kişilik lider kadronun vurulması üzerine terör örgütü PKK bölgede tüm telefon, telsiz ve sinyal verici c iha zların kullanmasını engelledi. Eylem yapamaz ve eleman topylayamaz hale gelen örgütün talimatıyla sığınaklara inen teröristler haberleşme için de "kurye" yöntemine geçti. PKK militanları artık kıpırdayamaz hale geldi.Türk askerinin Kandil'e giremeyeceğini iddia eden teröristler, lider kadroyu hedef alan hava operasyonu sonrası sığınaklara inme kararı aldı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün kullandığı kamplar savaş uçaklarına açık hedef olduğu için boşaltıldı. Bütün militanlara da sığınaklara saklanma talimatı verildi.Sığınaklara inen teröristlerin şu an İHA ve SİHA'lara yakalanma korkusuyla başlarını bile dışarı çıkartamadığı belirtiliyor. Güvenlik güçleri teknolojik ve istihbarat kabiliyetlerini kullanarak bölgede teröristlerin kullandığı sığınakları tespit etmeye çalışıyor. Belirlenen sığınaklar da anında F-16'lar tarafından imha ediliyor. Önümüzdeki günlerde de sığınakların vurulmasına yönelik çalışmaların süreceği ifade ediliyor.Kandil'deki kritik bir toplantının deşifre edilerek lider kadrodan 35 kişinin vurulması üzerine örgüt bölgedeki bütün telefon, telsiz ve diğer sinyal verici her türlü sistemin kullanılmasını yasakladı. Tedbirleri artıran terör örgütü haberleşme için de "kurye" yöntemine geçti. Sığınaklar arası haberleşme kurye militanlar üzerinden sağlanmaya çalışılıyor.Haberleşme olanakları kısıtlanan ve kurye yöntemine geçen örgütün hızlı hareket edemediği, adeta sığınaklarda kör ve sağır hale geldiğine dikkat çekiliyor.Kandil'e yönelik operasyonun başlamasıyla birlikte lider kadrodaki üst düzey teröristlerin kaçtığı, ancak onlarla bağlantılı olan daha alt düzeydeki yönetici kadroların bölgede olduğu belirtiliyor.