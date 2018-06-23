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2018 nerede oy kullanacağım? - sandık sorgulama...

24 Haziran lerine bir gün kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de ' sandık sorgulama' ve 'nerede oy kullanacağım' soruları oldu. Vatandaşlar kafalarındaki bu soruya cevap alabilmek için tüm platformlarda araştırma yapıyor. İşte nerede oy kullanacağım? YSK sandık sorgulama nasıl yapılır? sorularının cevabı.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 11:02
Seçim 2018 nerede oy kullanacağım? - YSK sandık sorgulama...

Son derece kritik öneme sahip 24 Haziran 2018 lerine bir gün vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacağım sorularına cevap aramaya başladı. 'nın sunduğu hizmetle beraber yurttaşlar seçmen sorgulama sayfasıyla birlikte nerede oy kullanacaklarına erişebiliyorlar. Pazar günü sandığa gidecek Türkiye'de, oy verme işlemi kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası...

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak sandık bilgileri yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen bilgileri, aynı zamanda E-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

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Seçim 2018 nerede oy kullanacağım? - YSK sandık sorgulama...
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