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Son dakika: Başkentte operasyonu

Son dakika haberi... Yarınki ler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu belirlenen 11 terör örgütü üyesi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 12:35
Son dakika: Başkentte PKK operasyonu

Son dakika gelişmesi... Başkentte düzenlenen operasyonda, yarınki ler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terör örgütü mensubu yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

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Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Başkentte PKK operasyonu
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