Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika... CHP'nin İstanbul Maltepe Mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?

Son Dakika... 'nin İstanbul Mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?

Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya hesabından, adayı ’nin İstanbul mitingi olarak paylaştığı fotoğraf karesi herkesi şaşırttı. Mitingin uydu görüntüsü olarak kullanılan fotoğraf, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nin görüntüsüydü.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 17:45
Son Dakika... CHP'nin İstanbul Maltepe Mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?

Cumhuriyet Gazetesi, Twitter hesabından 'nin son mitingine ait bir görsel paylaştı.

2 YIL ÖNCE YENİKAPI'DAKİ DEMOKRASİ MİTİNGİNİ PAYLAŞTILAR

HDP'lilerin de yoğun olarak katıldığı gözlenen mitingin "uydudan" çekildiği iddia edilen fotoğrafına bakanlar gözlerine inanamadı.

Çünkü, adayı İnce'nin olduğu iddia edilen uydu görüntüsü, 2 yıl önceki mitingine aitti.

ALGI OPERASYONLARI TUTMADI

Miting alanı ile Yenikapı Miting alanı arasındaki farkı göremeyen CHP medyası, yaptığı algı operasyonuyla yine komik duruma düştü.

2016 yılında, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitinginin görüntüsü, CHP mitingi gibi gösterildi.

Erdoğan Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika... CHP'nin İstanbul Maltepe Mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN