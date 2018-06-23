Terörle mücadele çok daha kararlı olacak

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan dün İstanbul
'un 7 ilçesinde mitinglere katıldı. Kartal, Maltepe
, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda coşkulu kalabalıklara hitap eden Erdoğan, İstanbul'a yaptıkları hizmetleri anlattı. Erdoğan özetle şunları söyledi: BUNDAN CUMHURBAŞKANI OLUR MU?
Bay Muharrem bir dershane işletiyor, dershanesindeki öğretmenlerin SSK'sını bile ödemiyor. Devletin memuruyla nasıl küfürlü konuşmalar aman yarabbim, bunlardan cumhurbaşkanı olur mu? TEKME TOKAT MI GİRECEKSİN?:
Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğunda çektiğiniz çileleri biliyorsunuz değil mi? Anadolu yakasına şehir hastanesi yapıyoruz.
Sağlık noktasında bir sorun kalmayacak. Sen ne yaptıracaksın onu söyle proje söyle proje. Memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin, nasıl küfürler ettiğini görüyorsunuz. HAKKI TESLİM ETMEYENLER:
20 yıl önce deseler ki 'Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli
, Marmaray yapacağız' inanır mıydınız? Avrasya Tüneli yoğun bir şekilde ulaşımı rahatlatıyor, bu sabah futbolcu arkadaşım aradı beni 'Başkan, Allah sizden razı olsun' dedi. 'Şu anda Avrasya Tüneli'nden geçiyorum' dedi. Hakkı teslim edenler var, etmeyenler var. SIKIYSA ŞEHRE GELİN:
Bu HDP var ya ne yapıyor?
Güneydoğu'da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdide başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar.
Terbiyesiz, sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye yapıyorsunuz bu tehditleri? Sıkıysa gel. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı.
Suruç'ta bir adım attınız. Bu adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK
'nın paçavrasını elinde tutan katil içeride. CHP, FETÖ İLE BERABER:
Ama şunu açık söyleyeyim bizim PKK'yla mücadelemiz çok daha kararlı olacak. FETÖ
ile de mücadelemiz çok daha kararlı gidecek.
Sorun bakalım bay Muharrem'e, bay Kemal'e 'Sizin terörle mücadele konusunda bir ifadeniz oldu mu, bir açıklamanız oldu mu, FETÖ ile mücadelede bir açıklamanız oldu mu?' Yok. Niye? Beraberler onun için. CHP'NİN DİRSEK TEMASI VAR:
Buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum, HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz? Eğer biliyorsanız hala nasıl oluyor da destek veriyorsunuz? CHP'nin bunlarla nasıl dirsek temasında olduğunu bilmiyor musunuz? İMAR BARIŞI'NA 1 MİLYON BAŞVURU:
İmar Barışı'nı çözüyoruz aman geç kalmayın, müraacat edin. Şu ana kadar imar barışına
müracaat eden kişi sayısı 1 milyonu aştı. Biz sizin için varız. TAKSİCİLERDEN RİCAM VAR:
UBER kaldı mı, bitti.
Taksicilerden ricam var. Arabanız temiz olsun. İçinde sigara içmeyin. Bak ben patronlarını kabul etmedim. Dedim; taksicilerimi size ezdirmem. BELEDIYEYI TERÖR MENSUPLARI YÖNETIYOR:
Maltepe Belediyesi'nin bir elemanı içerideymiş. Üstelik de başkan yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor, hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına? Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı? AFRIN VE CERABLUS'A 200 BIN KIŞI DÖNDÜ:
Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi, Cerablus
'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz.
Mehmetçiğimiz niye var? Polisimiz niye var? Bunun için var. Yapacağız devam edeceğiz. Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz döndü, bu sayı artarak devam edecek.
Çünkü hepsi evlerine, topraklarına dönmeyi arzu ediyor. BUNLARI MEZARA GÖMER:
Şimdi çıkmış bir tanesi ne diyor? 'Yüksek hızı tren istemem.' İnanın rahmetli Erbakan Hoca mezardan çıksa, bunları mezara gömer.
Çünkü hayatı yüksek hızlı tren
, bu tür şeylere geçti. Şimdi onun arkasından geldiğini söyleyenler diyor ki 'Neden yüksek hızlı tren olsun? Bu göçü artırır' diyor. Basmıyor, basmıyor. MART 2019'UN İŞARET FİŞEĞİ:
Artık her evde iki araba var. Sokaklarda park edecek yer kalmadı. Ama artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız. Yani mahallelerin ortak park alanları olacak. Araçlar oralara park edecek, sokağa değil. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin.