Türkiye’yi küresel güç yapacak model

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin detaylarını ve sistemin nasıl işleyeceğini ana hatlarıyla açıkladı. Bakanlık sayısının 16'ya indiği, Cumhurbaşkanı ile doğrudan çalışacak 4 ofis, bilimden gıdaya kadar aktif politika üretecek 9 kurul ve 8 başkanlığın olacağı yeni sistemde; bürokrasinin azaldığı, yetki ve sorumluluk alanlarının netleştiği bir model hayata geçiyor. Yeni sistem ile hükümet, hızlı, modern, birlikte yönetim modeli ile daha şeffaf bir yapıya kavuşuyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Sistemi'nin detayları: 4 OFİS KURULUYOR
Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı 4 ofis kuruluyor. Bu ofisler yatırım ofisi, finans ofisi, diğital dönüşüm ofisi ve insan kaynakları ofisi.
Sistem içerisinde kurulacak 9 kurul politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek. Kurullar aynı zamanda icra faaliyetlerini izleyerek ilerleme raporları hazırlayacak. Kurullar, politikaların hayata geçirilme, talep, ihtiyaç ve etki analizlerinin yapılmasında etkin rol oynayacak. Bilimden, sağlık ve savunmaya kısaca hemen her alanda stratejik ve uzun vadeli planlamalar oluşturulacak. BAKANLIKLAR 16'YA DÜŞÜYOR
Yeni sistemde, başkanın kabinesi olan ve AK Parti
iktidarı ile 21'e indirilmiş olan bakanlıklar, 16'ya düşürülüyor. Başbakanlık ve 5 başbakan yardımcılığı kaldırılacak. MİLLİ İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışacak kuruluşlar eliyle terör sorunu çok yönlü ele alınacak ve daha etkin mücadele sağlanacak. Sosyal hizmetlerden savunma sanayine kadar kapsayıcı politikalar geliştirilecek.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni adı Milli İstihbarat Başkanlığı olacak. İLETİŞİMDE DE YENİ MODEL
İletişim Başkanlığı: Türkiye
'nin marka değeri daha da yukarı taşınacak. Türkiye'nin tezleri sade, net ve güçlü şekilde sunulacak. Geleneksel ve yeni iletişim kanalları aktif kullanılarak, stratejik ve kapsayıcı bir iletişim sağlanacak. Ön alıcı (proaktif) iletişim ile yalan haber ve algı operasyonlarının engellenmesi sağlanacak.