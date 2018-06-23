Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Üçüncü havalimanı CHP’ye rağmen yapıldı

’ye rağmen yapıldı

Cumhurbaşkanı’nın ilk uçuşu yaptığı yeni havalimanı, ’nin tüm projeyi durdurma çabalarına ve ‘çevre felaketi’ yalanlarına rağmen tamamlandı

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018
Üçüncü havalimanı CHP’ye rağmen yapıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ilk uçuşu gerçekleştirdiği İstanbul'un , 'ye rağmen inşa edildi. Dev projeye ilk günden beri karşı olan CHP'liler projenin durması için ellerinden geleni yaptı. Projenin iptali için Danıştay'a gideceğini açıklayan CHP'liler, daha sonra yalan iddialarla havalimanı hakkında dezenformasyona başvurdu.
TBMM'de açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ihale sürecinin şeffaf yürütülmediğini ve 3. havalimanının çevresel bir felakete neden olacağını öne sürdü. Projenin yapım aşamasında ise CHP bir çok iddia ile projeyi manipüle etmek istedi.

'İŞÇİLER ÖLDÜ İDDİASI'
Eroğlu havalimanını gereksiz bulduğunu belirterek "'na sadece 1.5 milyon euro daha harcasaydık, 'nin bir kaç katı traşlansaydı, 2025'e kadar rahat rahat Atatürk Havalimanı ile arasında yük dengesini dağıtarak işletebiliyorduk. Üçüncü havalimanına ihtiyaç yoktu" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ise üçüncü havalimanı inşaatında 400 işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu da Sabiha Gökçen Havalimanı'na da karşıydı. Kılıçdaroğlu'nun, "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz?" sözleri hâlâ akıllarda.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Üçüncü havalimanı CHP’ye rağmen yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN