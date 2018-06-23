Üçüncü havalimanı CHP’ye rağmen yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ilk uçuşu gerçekleştirdiği İstanbul'un üçüncü havalimanı
, CHP
'ye rağmen inşa edildi. Dev projeye ilk günden beri karşı olan CHP'liler projenin durması için ellerinden geleni yaptı. Projenin iptali için Danıştay'a gideceğini açıklayan CHP'liler, daha sonra yalan iddialarla havalimanı hakkında dezenformasyona başvurdu.
TBMM'de açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ihale sürecinin şeffaf yürütülmediğini ve 3. havalimanının çevresel bir felakete neden olacağını öne sürdü. Projenin yapım aşamasında ise CHP bir çok iddia ile projeyi manipüle etmek istedi. 'İŞÇİLER ÖLDÜ İDDİASI'
Eroğlu havalimanını gereksiz bulduğunu belirterek "Atatürk Havalimanı
'na sadece 1.5 milyon euro daha harcasaydık, Dünya Ticaret Merkezi
'nin bir kaç katı traşlansaydı, 2025'e kadar rahat rahat Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı
arasında yük dengesini dağıtarak işletebiliyorduk. Üçüncü havalimanına ihtiyaç yoktu" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
ise üçüncü havalimanı inşaatında 400 işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu da Sabiha Gökçen Havalimanı'na da karşıydı. Kılıçdaroğlu'nun, "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz?" sözleri hâlâ akıllarda.