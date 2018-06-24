26 yıl sonra tekrar aynı ağacın altında

HakkÂri'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik beldesinde PKK
'lı teröristlerin baskı ve saldırıları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalanlar, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla döndükleri köylerinde yeniden arıcılık ve çiftçilik yapmaya başladı. Irak
sınırında bulunan, etrafı dağlarla çevrili beldeye bağlı Yukarı Koçyiğit köyü sakinleri 1992'de terör örgütünün saldırı ve baskısı sonucu beldeye göç etmek zorunda kaldı. 26 yıl boyunca huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla köylerine dönen köy sakinleri, 26 yıl önce zaman geçirmek için toplandıkları asırlık dut ağacının altında tekrar bir araya geldi. Yukarı Koçyiğit köyünün eski muhtarı Veysel Alp, operasyonlar sayesinde bölgenin rahata kavuştuğunu dile getirip, "Devlet sayesinde Allah'a çok şükür buralar sakinleşti, terörden temizlendi. Koçyiğit'i biz 1992 yılında terk ettik. Güvenlik sağlanmasaydı biz buraya gelemezdik. Buralar sakin. Arıcılıkla uğraşıyorum. Şu an huzurumuz çok iyi. Allah buna sebep olan komutanlarımızdan da razı olsun" dedi. Köy sakinlerinden Ubeydullah Çetintaş da "Artık rahat geliyoruz köyümüze" dedi.