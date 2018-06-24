Anadolu ihtilali! Millet Erdoğan'ı Başkan yaptı

Türkiye yeni yönetim şekli için ilk kez sandığa gitti. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları arasında Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde oy alarak birinci turda Cumhurbaşkanı olmayı hak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt içinden ve yurt dışından tebrik telefonları gelmeye başladı.

ANADOLU İHTİLALİ

Diğer 5 Cumhurbaşkanı adayı toplamda dahi yüzde 50'yi aşamadı. Erdoğan'ın bu zaferi Anadolu ihtilali olarak yorumlandı.





'CUMHUR'UN ZAFERİ İLAN EDİLDİ



Kirli ittifaklar yıkıldı, çirkin algı operasyonları tutmadı. Millet Erdoğan'a devam yıkım ittifakına tamam dedi. Bu zafer yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı!.









