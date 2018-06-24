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ihtilali! 'ı Başkan yaptı

leri Türkiye'de birçok değişikliği beraberinde getirdi. Sonuçların açıklanmasıyla " ihtilali" olarak yorumlandı. Sandık başına giden millet 'ı yeni sistemin ilk yaptı.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 21:47
Anadolu ihtilali! Millet Erdoğan'ı Başkan yaptı

Türkiye yeni yönetim şekli için ilk kez sandığa gitti. lerinde adayları arasında Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde oy alarak birinci turda Cumhurbaşkanı olmayı hak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt içinden ve yurt dışından tebrik telefonları gelmeye başladı.

ANADOLU İHTİLALİ

Diğer 5 Cumhurbaşkanı adayı toplamda dahi yüzde 50'yi aşamadı. Erdoğan'ın bu zaferi ihtilali olarak yorumlandı.



'CUMHUR'UN ZAFERİ İLAN EDİLDİ

Kirli ittifaklar yıkıldı, çirkin algı operasyonları tutmadı. 'a devam yıkım ittifakına tamam dedi. Bu zafer yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı!.



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Anadolu ihtilali! Millet Erdoğan'ı Başkan yaptı
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