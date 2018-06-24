BBP Genel Başkanı Destici oyunu Ankara'da kullandı

"TÜRKİYE SEÇİMLERİN EN GÜVENLİ OLDUĞU ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"



Destici "Öncelikle seçimlerin hem cumhurbaşkanlığı ayağının hem milletvekili ayağının ülkemiz için, milletimiz için, Türk ve İslam coğrafyası için, seçime katılan siyasi partilerimiz için, adaylarımız için hayırlı olmasını ben Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah güven içinde, huzur içinde, birlik içinde , barış ve kardeşlik içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Ve sandıktan çıkacak sonuca da , milli iradeye de hepimizin ram olma gibi bir yükümlülüğü var. Gördüğüm kadarıyla sandıklarda da rahat bir oy kullanma var, okullarda ve sandıklarda . ve dolayısıyla da seçim güvenliği noktasında da hiç bir problemin olmadığını şu ana kadar gördük. Ve sayımlar aşamasında da oy kullanımı bittikten sonra böyle bir şeyin olmayacağına ben yürekten inanıyorum. Çünkü Türkiye seçimlerin en sakin, huzurlu bir şekilde yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında katılımın çok yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor ve seçimlerin güvenli yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Ben onun için sandıktan bu akşam milli iradenin tam olarak, net olarak tecelli edeceğine de yürekten inanıyorum. Tabii, Türkiyemiz açısından ben yine bu seçimlerde istikrarın, güvenin , birliğin, kardeşliğin , terörle mücadelenin , güçlü Meclisi hedefleyenlerin, güçlü ve istikrarlı hükümeti hedefleyen bizlerin galip geleceğine de yürekten inanıyorum ve bir kere daha seçimler hayırlı olsun diyorum. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim miletimizin idraki çok yüksektir, İrfanı çok yüksektir ve milletimiz macera aramayacaktır. Milletimiz tekrar kaoslara , krizlere, darbelere , kalkışmalara, ayaklanmalara fırsat verecek ve ondan sonra Türkiye'yi geri götürecek bir adım atmayacaktır. Tam tersine , Türkiye'yi güvene istikrara, huzura kavuşturacak ve ileriye daha güçlü daha huzurlu, refah payı daha yüksek bir halde taşıyacak yeni bir sisteme evet diyeceğine ben yürekten inanıyorum tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun , var olun Allaha emanet olun, hayırlı olsun inşallah." dedi.

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