Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de büyük fark!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketi Rize'den rekor bir oy çıktı.

Sandıkların yüzde 54'ünün sayıldığı Rize'de Erdoğan'ın oy oranı yüzde 80.2. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 57,7, açılan sandık oranı ise 33,3.

SEÇİMLERİ YURT DIŞINDAN 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izlediğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.