Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı Türkiye'nin teminatıdır.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz.

- Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz.

- Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir.

MHP KİLİT PARTİ OLDU

- Bizi yıkmak istediler başaramadılar. Felaket telallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. MHP'yi kilit parti yapmış. Denge ve denetleme görevi vermiştir. Milletimizin beklentileri doğrultusunda MHP, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır.

- Cumhurbaşkanlığı Sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için her şeyi yapacağımızdan milletimizin tereddütü olmasın.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin teminatıdır.

Allah hepinizden razı olsun.