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Dikkatli olacağız çünkü… "Seçimlere şaibe karıştırmak için taktikleri belli"

Seçim tarihi belli olduğu günden bu yana seçimleri sabote etmek ve şaibe karıştırmak için ellerinden gelen çabayı gösteren muhalefet, seçim gününde de boş durmuyor. Muhalefetin seçimlere gölge düşürme taktiklerini sıralayan Melih Altınok yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Sandıklar sayılırken, seçim kuruluna teslim edilirken sokakta gürültü çıkartmaksa, ancak ve ancak "oy çalacakların" istediği şeydir.”

Giriş Tarihi: 24.6.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 14:33
Dikkatli olacağız çünkü… Seçimlere şaibe karıştırmak için taktikleri belli

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çokbilmiş ukalalar, seçimlere katılım konusunda her seferinde dünya rekoru kıran Türkiyeli seçmene "sandığa sandığa" diye tempo tutuyorlar...
'nin Cumhurbaşkanı adayı , seçmen sayısı 3 milyon olan İzmir'deki mitingine 3 milyondan fazla insanın katıldığını söylüyor...
'cü susamuru bir trol gazetesine çevirdiğinden beri iflah olmayan Cumhuriyet gazetesi, İnce'nin Maltepe mitinginin uydu görüntüleri diye, Erdoğan'ın Yenikapı mitinginin fotoğraflarını yayınlıyor...


Yandaş gazeteciler İnstagramda İnce'nin mitinglerinden şen fotolar paylaşıp "Bu oyları çaldırmayın" diye bağırıyorlar.
Geçen de yine İnce "Oyumuz yüzde 55" diyordu, gözlerini bile kırpmadan!
Bunların, kazanma motivasyonunun sarhoş ettiği kişilerin sayıklamaları, ölçüsüz abartı ya da mazur görülebilecek "siyasi yalanlar" olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

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Dikkatli olacağız çünkü… "Seçimlere şaibe karıştırmak için taktikleri belli"
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