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Duaları erken kabul olanların kitabı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Duaları erken kabul olanların kitabı
Emniyeti, şehitleri anısına "Duaları Erken Kabul Olanların Kitabı" adı altında bir şehitler almanağı hazırladı. Şehitlerin hayat hikâyeleri, fotoğrafları ile hazırlanan 300 sayfalık almanak şehit ailelerine verildi. Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 12 Eylül 2015 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda görevliyken şehit düşen polisler için almanak hazırladı. 300 sayfalık almanağa "Duaları Erken Kabul Olanların Kitabı" ismi verildi. Şehitlerin fotoğrafları, sözleri ve şehit düşmeden önce ailelerine yazdıkları duygu dolu satırlara yer verildi.
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Duaları erken kabul olanların kitabı
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