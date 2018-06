Edirne seçim sonuçları burada! 2018 seçimleri Edirne sonuçları burada olacak

YSK'nın daha önce açıkladığı Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri tarihi geldi, çattı. Edirne seçim sonuçları için heyecan başladı. 81 ilde yaşayan milyonlarca vatandaş bu sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Akşam saatlerinde oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte ise 2018 seçim sonuçları heyecanı başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarının kaldırması ile birlikte Edirne seçim sonuçları, partilerin oy oranları an be an sabah.com.tr'den canlı olarak takip edilebilecek.

2018 EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Edirne oy oranları ve seçim sonuçları için doğru adrestesiniz. 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerinde Edirne seçim sonucu an be an burada olacak. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından an be an oy oranları takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.

YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:

"Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP'de o zaman gidiyor, AK Parti'ye, MHP'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler."

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izleyeceğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.

Vatandaşlara da çağrı yapan Güven, vatandaşların oy kullanmaya giderken yanlarında nüfus cüzdanları, kimlik kartlarını bulundurmalarını istedi.