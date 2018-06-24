Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'dan Eyüp Sultan'da dua

Erdoğan'dan 'da dua

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , Türbesi'ni ziyaret etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 01:48
Erdoğan'dan Eyüp Sultan'da dua

Erdoğan, partisince Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen mitingin ardından Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada bir süre kalıp dua eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Erdoğan, daha sonra Türbesi'ni ziyaret etti. , türbe ziyaretinden sonra cülus yolunu kullanarak Eyüpsultan'dan ayrıldı.

Erdoğan'dan Eyüp Sultan'da dua

Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık görevlilerine çağrı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan Eyüp Sultan'da dua
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN