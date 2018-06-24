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'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı , "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur." dedi.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama!

Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti. Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri üzerine aracından inerek vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı , "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Bir süre konutunda kalan Erdoğan, Huber Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek vatandaşlarla selamlaştı.

Kendisine mikrofon uzatılması üzerine Erdoğan, "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur. Şimdi bir şey söylemeyeyim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama!
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