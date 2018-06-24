Erzurum'daki provokatif olay üzerine bakanlık açıklama yaptı

Soruşturmaya konu olayın başlangıç sebebinin 5 yıl öncesinde Karayazı ilçesinde Y. ailesinden bir bayan ve D. ailesinden bir erkeğin öldürülmesi ile başlayan kan davası sebepli husumetin getirdiği süreç sonucunda,

24/06/2018 günü saat: 15:00 sıralarında Karaçoban ilçesi Kopal mahallesi Kopal İlköğretim Okuluna oy kullanma işlemlerini icra etmek için Y. ailesinin sandık mahalline intikali sonrası oy kullanma işlemi bitmesine müteakip çıkışta D. ailesinden kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahsın Y. ailesine hakaret ederek yaklaşmaya başlamaları sonrasında taraflar arasındaki geçmişin getirdiği husumetin etkisiyle sözlü münakaşanın büyüyerek D. ailesinden Y.D. İsimli şahsın elindeki tabanca ile ateş ederek Y. ailesinden A.Y.'yi vurmuş, Y. ailesinden ise M.Y. İle henüz kimliği tespit edilemeyen bir kaç kişi silahla karşılık vermesi sonrasında taraflar arasında çatışma çıkmış ve Y. ailesinden dört kişi yaralanmış, D. ailesinden ise M.S.D. İsimli şahıs kaldırıldığı Karayazı İlçe Devlet Hastanesinde, Y. ailesinden A.Y. İsimli şahıs ise kaldırıldığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinde vefat etmiştir.

KOLLUK GÖREVLİLERİ GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya konu halin önemine ve aciliyetine binaen derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olay yerinde gerekli inceleme ve tespit işlemleri için kolluk görevlilerine gerekli talimat verilerek soruşturmayı bizzat yerinde yürütmek ve takip etmek amaçlı bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmesi yapılmıştır.

Soruşturmaya konu olay kapsamında ilk etapta faillerden Y.D. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, olaya karıştığı değerlendirilen diğer şahıslar ile ilgili olarak da soruşturma ve araştırma işlemlerine titizlikle devam edilmektedir.

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAN DAVASI

Soruşturmaya konu menfur olayda vefat eden M.S.D. İsimli maktul Karaçoban İyi Parti ilçe başkanı görevini icra etmekteydi, lakin meydana gelen olayın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın yukarıda belirtildiği üzere geçmişe dayalı kan davasının getirdiği husumetin etkisiyle meydana gelmiş bir adli vaka olduğu anlaşılmıştır.