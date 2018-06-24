FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

EDIRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ
şüphelisi yakalandı. "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Meriç Nehri kenarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 1'i çocuk 5 kişilik bir grubu tespit etti. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kayıtları bulunan, FETÖ'ye üye olmak suçundan geçmişte cezaevinde kalmış, Aydın Y., Merve Y., Zülküf T. ve Elif T. gözaltına alındı. Zülküf T.'nin örgütün "Gümüşhane
Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu" olduğu öğrenildi.