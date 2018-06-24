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şüphelileri sınırda yakalandı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
EDIRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüphelisi yakalandı. "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Meriç Nehri kenarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 1'i çocuk 5 kişilik bir grubu tespit etti. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kayıtları bulunan, FETÖ'ye üye olmak suçundan geçmişte cezaevinde kalmış, Aydın Y., Merve Y., Zülküf T. ve Elif T. gözaltına alındı. Zülküf T.'nin örgütün " Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu" olduğu öğrenildi.
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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
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