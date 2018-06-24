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'de terör operasyonu

'nin ilçesinde terör örgütü ’ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 07:51 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 07:51
Hakkari'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" ilçesi Balkayalar Bölgesi sınır hattında dün icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 88 adet (14,5 mm) doçka mühimmatı, 280 adet (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı ve 1 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari'de terör operasyonu
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