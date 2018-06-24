Hamile, yaşlı, hasta ve engelli...

Yüksek Seçim
Kurulu (YSK
) sandık kurulu başkanları ile oy kullanacak yerlerdeki bina sorumlularını kısa mesajlarla bilgilendirdi.
Uyarılara göre sandık kurulu en geç saat 07.00'de görev yerinde hazır olacak.
Buna göre seçmenler sıra ile alınacak.
75 yaş ve üstü, hamileler, hastalar ve engelliler bekletilmeden oy kullanabilecek.
Seçmenler yanlarında getirdikleri cep telefonu, fotoğraf makinesi cihazları seçim salonundaki masa üzerine bırakarak oy kullanacak.
Oyların sayımında, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak Buğra OLAÇ