Haydi Türkıye sandığa

Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu ilk kez bir arada seçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün unsurlarıyla uygulanmasının önünü açacak seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.



YENİ SİSTEM, YENİ TÜRKİYE

59 milyon seçmen bugün sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve parlamentoyu seçecek. 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye, bugüne kadar darbeler, ekonomik ve siyasi krizler üreten parlamenter sisteme veda edip güçlü Türkiye'nin temellerini atacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek. Vatandaş, sadece yöneticilerini belirlemek değil güçlü Türkiye, istikrar ve huzur için oy verecek.



GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama ve yürütme birbirinden ayrılıp ikisi de güçlü birer yapı haline gelecek. TBMM sadece yasama faaliyetlerine odaklanırken Cumhurbaşkanı kendi kabinesini ve ülkeyi yöneteceği bürokratlarını atayabilecek. Böylece güçlü bir yönetim ile güçlü bir Türkiye kurulması sağlanacak.



İSTİKRAR VE GÜVEN

Yeni sistemde iktidar ülkenin geleceği ile ilgili zaman kaybetmeden hızlı kararlar alabilecek. Bu da ekonomik istikrar, huzur ve güvenlik anlamına da gelecek. İstikrar ve güven ülkede refahı arttıracak. Sistemin sağlıklı bir şekilde yürümesi, aksama olmaması için cumhurbaşkanının yanında güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç olacak. Bunun için de cumhurbaşkanı ve parlamentodaki çoğunluğun aynı partiden olması süreci kolaylaştıracak.



TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Öte yandan seçime ilişkin tüm önlem ve hazırlıklar alındı. Seçmen için herşey düşünüldü. Buna göre:

Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma ve güvenlik güçleri bütün önlemlerini aldı. Güvenlik güçleri, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi için, helikopter, deniz botu, TOMA, zırhlı araç ve dronlardan da yaralanacak.

YSK, ilk kez ittifakla gidilen seçimlerde, milletin iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması için sandık başkanlarını yoğun bir eğitime tabi tuttu. Zarfların ve pusulalara sandık kurulu mührü vurulması gerektiği, sandık başkanlarına, hangi oyların geçerli, hangilerinin geçersiz olduğu, anlatıldı.

YSK'nin başkanlık binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu. Öte yandan, BTK seçim sonuçlarının manipüle edilmesini engellemek için sosyal medyadaki paylaşımları da kontrol altında tutacak.



SABAHTAN İTİBAREN SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN

Bugün gerçekleşecek seçimlerle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sandıklara sahip çıkın" mesajı verdi. "Milletime sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alıp sandığa götürün. Sabahtan itibaren sandığa sahip çıkacağız" diyen Erdoğan, seçim güvenliğine dair tüm önlemlerin de alındığını söyledi. Başbakan Yıldırım da "Seçim güvenliğine ilişkin en ufak bir tereddüt yok, diğer adaylar ve muhalefet partileri rahat olsun" şeklinde konuştu.



TÜM DÜNYA BUGÜN SEÇİMLERİ İZLEYECEK

Türkiye bugün yapılacak seçimlerde geleceğini belirlerken, tüm dünyanın gözü de Türkiye'de olacak. Berlin, Brüksel ve Washington gibi birçok ülkenin başkenti Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Diplomatik kaynaklar, çeşitli ülkelerin geçtiğimiz senelerde gerçekleşen seçimlerde daha net bir tahminde bulunduklarını fakat bu seçimde ise net bir tavır sergilemekten kaçındıklarını belirtti. Ankara'da görev yapan birçok diplomat ise birinci turda seçimlerin tamamlanacağına kesin gözüyle bakıyor.



BİR ARAYA GELECEKLER

Seçimleri izlemek için Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) 400'e yakın gözlemci gönderdi. Edinilen bilgiye göre, 400 gözlemciden 12'si çekirdek ekipte yer alırken, geri kalanı seçime ilişkin kurumlarının yanı sıra illerde oy kullanma ve sonuçların açıklanma süreçlerini takip edecek. Geçtiğimiz sene 16 Nisan anayasa referandumunda görev yapan terör örgütü PKK sempatizanı Alman Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko ile İsveç Yeşiller Partisi'nden Jabar Amin'nin bu sene tekrardan gözlemci olmak için Türkiye'ye gelişi Ankara tarafından engellendi.

Zübeyde YALÇIN-Buğra OLAÇ/ANKARA-SABAH-Selva ÜNAL

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