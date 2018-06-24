İki tercih iki pusula

Seçmenler
, Türkiye
genelinde saat 08.00-17.00 saatleri arasında, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oyunu kullanabilecek.
Seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu olmayacak, sandık yeri YSK
'nin internet sitesinden de öğrenebilecek.
Her türlü elektronik cihazla oy verme yerine girilmeyecek. Cumhurbaşkanı
ve milletvekilleri tercihihe yönelik iki oy pusulası aynı zarfa konulacak.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
06.00'dan 24.00'e kadar içki satılamayacak, alkollü servis yapılmayacak. Eğlence yerleri, çay bahçeleri kapalı olacak. Lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.