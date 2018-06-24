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İzetbegovic'ten Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Başkan 'a tebrik mesajı göndererek, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 22:19
İzetbegovic'ten Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boşnak liderin, Erdoğan'ı "seçimlerde aldığı önemli zafer" dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

"DÜNYA GÜÇLERİ ARASINDA HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMIŞTIR"

İzetbegovic mesajında, "Aldığınız destek ve kazandığınız bu zafer, Türkiye'yi doğru istikamette yönettiğinizin Türk halkı tarafından da görüldüğünün açık bir kanıtıdır. Türkiye liderliğinizde ulusal ve siyasi bir afirmasyon, ekonomik kalkınma yaşayarak, dünya güçleri arasında hak ettiği yere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politikada da haklarından mahrum bırakılan insanlar için mücadeleyi sürdüreceğine inandığını kaydeden İzetbegovic, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sizin zaferiniz sadece Türkiye'de değil, Müslüman dünyasının genelinde kutlanmaktadır. Sizin zaferiniz bizleri de mutlu etmektedir. Zira Türk halkını ve bizzat sizi, ülkemizin büyük bir dostu olarak görmekteyiz. Ülkelerimizin ve halklarımızın iyiliği doğrultusunda, dostane ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğimize inancım tamdır."

Boşnak lider, kısa bir süre önce de 'ı telefonla arayarak seçimdeki zaferi dolayısıyla bizzat kutlamıştı.

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İzetbegovic'ten Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
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