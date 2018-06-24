Son Dakika Haberi: Muharrem İnce'nin tehlikeli çağrısına AK Parti'den sert tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim sonrası ittifak kurdukları kesimleri ve destekçilerini sokağa çağırarak tehlikeli bir provokasyona girişti.

İnce'nin tehlikeli çağrısı hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi henüz daha gerçekleşmemiş bir seçime yönelik bir şaibe ve itibarsızlaştırma çalışmasının olduğunu, özellikle CHP ve Muharrem İnce kaynaklı yürütüldüğünü görüyoruz. Yani eğer onlar geçmişlerine bakarlarsa şunu çok açık görecekler, açık oylama, gizli tasnifli seçimleri gördü bu ülke. 16 Nisan'da oynadıkları oyunu 24 Haziran'da sergilemeye çalışıyorlar. Aziz milletimiz rahat olsun. YSK'nın bu süreçte aldığı önlemler var. Biz siyasi olarak milletin iradesine sahip çıkmakla zorunluyuz. Bütün siyasi partiler sorumludur" açıklamasında bulundu.

Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

"SEN PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİYORSUN"

Bütün güvenlik tedbirleri alınırken nasıl olacak ki bu seçim şaibeli hale gelecek. Artık Türkiye'de seçimlere dönük irilerinin müdahalesi asla söz konusu değil. Biz terörle mücadeleyi ne için yapıyoruz? Demokrasi için.. Sen PKK'nın siyasi uzantısına Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ediyorsun, her aileden bir kişi HDP'ye oy versin diyorsun. Sonra da terörle mücadele edeceğim diyorsun. Bunlar 2013'ten beri sokaktan medet umuyorlar.

"GEÇMİŞTE BU HİLEYİ YAPAN CHP'NİN TAM KENDİSİDİR"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sandıkta hile yapılması mümkün değil. Geçmişte bu hileyi yapan CHP'nin tam kendisidir. Şimdi başarısızlıklarına kılıf uydurma gayretindeler" dedi.

"CHP ÇAMURA YATIYOR"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise "Görülüyor ki sandıktan ümitleri yok. Seçmenlerini adeta avutuyorlar. CHP yine çamura yatıyor ve halkı sokağa çıkarmak istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Muharrem İnce'den tehlikeli çağrı