Mamak seçim sonuçları ve oy oranları! 2018 Mamak seçim sonucu

Bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre sandıkların kapandığı belirtildi ve gözler seçim sonuçları 2018 çevrildi. Ankara Mamak seçim sonucu sayfamız üzerinden an be an oy oranları takip edebileceksiniz. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Mamak seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de.

MAMAK SEÇİM SONUÇLARI 2018

Bu ilçede yaşayan kişiler aşağıda bulunan seçim sonuçları sayfası üzerinden son dakika Mamak seçim sonuçları takip edebilecekler. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Mamak seçim sonucu ve oy oranlarını bu başlık altından dakika dakika takip edebilirsiniz.

SEÇİMİ 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izlediğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.

YSK'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.