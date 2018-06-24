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Haberi: Sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı... Milletvekilliği sonuçları sabah.com.tr'de

: genelinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği inde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Merakla beklenen 24 Haziran milletvekilliği seçim sonuçları 'nın yayın yasağının kalkmasının ardından Sabah.com.tr üzerinden an be an takip edilebilecek.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 18:36
Son Dakika Haberi: Sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı... Milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de

() kararına göre, 'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

yasağı kalktığı anda 24 Haziran milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de yayınlanacak.

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Son dakika: Oy verme işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sabah.com.tr'de

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Son Dakika Haberi: Sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı... Milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de
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