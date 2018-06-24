Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Kaçırılan Türk işçilerden haber var

: Kaçırılan lerden haber var

'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017'de kaçırılan üç nin 233 gün sonra serbest bırakılmalarının sağlandığı bildirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 01:48
Son Dakika: Kaçırılan Türk işçilerden haber var

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Trablus'un yaklaşık bin kilometre güneyindeki Ubari kentinde bir elektrik santralından kaçırılan 3 Türk ile ilgili güzel haber geldi.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlarımızın 233 gün aradan sonra (33 hafta) bügün (23 Haziran) serbest bırakılmaları sağlanmıştır. Libya makamlarıyla işbirliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağsalim kurtarılan vatandaşlarımızın en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulmaktadır. Sayın Başbakanımız bu akşam mühendislerimizin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kaçırılan Türk işçilerden haber var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN