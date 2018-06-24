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Son dakika: Oy verme işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sabah.com.tr'de

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Türkiye’nin beklediği seçim sonuçları açıklandı. İllerden gelen oylara göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları belli olmaya başladı. İşte ilk sonuçlar

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 18:43
Son dakika: Oy verme işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sabah.com.tr'de

(YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak. İllerden gelen oylara göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları belli olmaya başladı. İşte ilk sonuçlar;

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Son dakika: Oy verme işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sabah.com.tr'de
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