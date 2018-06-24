“Teröristleri Kandil’e gömeceğiz”

Hatay
'da
yaşayan gaziler ve şehit yakınları, TSK
'nın Irak
'ın kuzeyinde terör örgütü PKK
'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonuna gönülden destek veriyor. Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever, 1994'te Kars-Iğdır karayolu Gaziler köyünde teröristlerin nöbet yerini basması sonucu 2 silah arkadaşının şehit düştüğünü kendisinin de gazi olduğunu anlattı. Afrin'den başlayıp Kandil'e uzanan terörle mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirten Kokusever, "Artık bu terör belasından kurtulmamız lazım" dedi. Batman
'da 1999'da şehit düşen Ömer Faruk Adaş'ın babası Mehmet Adaş da tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürülmesi taraftarı olduklarını anlattı. Adaş, "Çocuklarımızın canlarına kasteden bu zalimler öldükçe çocuklarımızın intikamı alınıyor" diye konuştu. Bingöl
'de 2000'de şehit düşen Ahmet Sümer'in babası Mustafa Sümer de "Onları Kandil'e gömeriz" dedi. TÜRKİYE TERTEMİZ OLACAK Tekirdağ
'da
vatani görevini yaparken 1985'te gazi olan Cuma Çapar da terörle mücadelede Kandil'i hedef alan operasyonun çok önemli olduğuna dikkati çekti. Sadece Kandil değil tüm terör yuvalarının teröristlerden arındırılması gerektiğini savunan Çapar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kandil onların başkenti. Şimdi orayı temizlersek belki sağa sola kaçarlar onları da temizleriz. Kandil'den, sınırımızdan terörist geçiyordu şimdi o azalacak ve Türkiye'miz tertemiz, teröristlerden arınmış bir yer olacak."