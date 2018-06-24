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Yabancı gazetecilerden lere yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i için gelen, 34 ülkeden 650'yi aşkın yabancı basın mensubu, BYEGM ve Anadolu Ajansının iş birliğiyle kurulan "Seçim 2018" basın merkezinden sonuçları takip ediyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 18:38
Yabancı gazetecilerden seçimlere yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'ne yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Yabancı basın mensupları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansının (AA) iş birliğiyle , ve Diyarbakır'da kurulan "Seçim 2018" basın merkezlerinden seçim sonuçlarını izliyor.

BYEGM'den alınan rakamlara göre, seçimleri takip etmek için 'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu.

Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile , 23 basın mensubuyla takip etti. 'dan 12, 'dan 10, ABD ve 'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

Merkezde, yabancı gazetecilere elektrik ve internet gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanırken, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

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Yabancı gazetecilerden seçimlere yoğun ilgi
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