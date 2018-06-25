24 Haziran 2018 seçimleri HDP kaç oy aldı? Selahattin Demirtaş ne kadar oy aldı?

Tarihi 24 Haziran seçimleri sona erdi. Seçimlerin sona ermesiyle beraber yurttaşların araştırdığı en önemli konulardan birisi de 'HDP kaç oy aldı?', 'HDP yüzde kaç aldı?', 'HDP milletvekili sayısı' ve 'HDP ne kadar oy aldı?' şeklindeki sorular oldu... Bu haberimizde HDP'nin kaç oy aldığını ve Cumhurbaşkanlığı'nda HDP'nin adayı olarak yarışan Selahattin Demirtaş'ın ne kadar oy aldığını sizler için derledik. İşte 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş'ın oy oranı...
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:41
Türkiye için kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri dün gece itibariyle tamamlandı.