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24 Haziran 2018 seçimleri kaç oy aldı? ne kadar oy aldı?

Tarihi 24 Haziran seçimleri sona erdi. Seçimlerin sona ermesiyle beraber yurttaşların araştırdığı en önemli konulardan birisi de ' kaç oy aldı?', 'HDP yüzde kaç aldı?', 'HDP milletvekili sayısı' ve 'HDP ne kadar oy aldı?' şeklindeki sorular oldu... Bu haberimizde HDP'nin kaç oy aldığını ve Cumhurbaşkanlığı'nda HDP'nin adayı olarak yarışan 'ın ne kadar oy aldığını sizler için derledik. İşte 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş'ın oy oranı...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:41
24 Haziran 2018 seçimleri HDP kaç oy aldı? Selahattin Demirtaş ne kadar oy aldı?

Türkiye için kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri dün gece itibariyle tamamlandı.

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24 Haziran 2018 seçimleri HDP kaç oy aldı? Selahattin Demirtaş ne kadar oy aldı?
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