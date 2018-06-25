24 Haziran 2018 seçimleri Cumhur İttifakı-MHP kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?

Türkiye için kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri dün gece itibariyle tamamlandı. Vatandaşlar, seçimlere Cumhur İttifakı adı altında AK Parti ile ittifak yaparak giren MHP'nin oy oranını ve ne kadar milletvekili çıkardıklarını merak ediyor.