24 Haziran 2018 seçimleri Cumhur İttifakı-MHP kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?

Tarihi 24 Haziran seçimleri sona erdi. Seçimlerin sona ermesiyle beraber yurttaşların araştırdığı en önemli konulardan birisi de 'MHP kaç oy aldı?', 'MHP yüzde kaç aldı?', 'MHP milletvekili sayısı' ve 'Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?' şeklindeki sorular oldu... Bu haberimizde MHP'nin kaç oy aldığını ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yarışan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar oy aldığını sizler için derledik. İşte 24 Haziran seçimlerinde MHP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı...
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:23Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:23
Türkiye için kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri dün gece itibariyle tamamlandı. Vatandaşlar, seçimlere Cumhur İttifakı adı altında AK Parti ile ittifak yaparak giren MHP'nin oy oranını ve ne kadar milletvekili çıkardıklarını merak ediyor.