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Erdoğan'ı tebrik etti

Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı , Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 20:57
Aydoğan Ademoski Erdoğan'ı tebrik etti

MATTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ademoski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı şahsı ve MATTO adına tebriklerini iletti.

MATTO olarak yeni dönemde de her zaman olduğu gibi Türkiye'yi her platformda başarıyla temsil etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Ademoski, "Gerek yabancı yatırımların gerekse de ülkemiz dış ticaretinin artması için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerini artırmaya daha da yüksek bir motivasyonla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha güçlü ekonomi, daha ileri demokrasi ve çok daha büyük bir Türkiye için yılmadan çalışacaklarını vurgulayan Ademoski, seçim sonuçlarının "yüce Türk milletine, Türkiye'ye ve Türk dünyasına hayırlar getirmesi" temennisinde bulundu.

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Aydoğan Ademoski Erdoğan'ı tebrik etti
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