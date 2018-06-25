Bahçeli kurulan tuzakları bozdu

Cumhur
ittifakının mimarlarından Türkiye'nin yeni sisteme geçmesinde katkı sağlayan MHP
lideri Devlet Bahçeli
, tüm algı operasyonlarına, anketlerde parti oylarını düşük gösterme çabalarına ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'i ön plana çıkarma oyunlarına rağmen yüzde 12 civarında oy alarak bütün tuzakları bozdu.
MHP aldığı oy oranı ile herkesi şaşırtarak sürpriz yaptı. 24 Haziran seçimlerine gidilen süreçte kamuoyu araştırması yapan şirketler tarafından yüzde 3.5 ile 7 arasında gösterilen MHP'nin yüzde 11'in üzerinde oy alması anket şirketlerini "ters köşe" ye yatırdı. MHP lideri Bahçeli seçim çalışmaları sürecinde sık sık anket şirketlerine tepki göstermişti.
Dün milletin yüksek teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti ile birlikte MHP seçmeninin de tamamına yakınının oyunu aldı. Bu sayede Cumhur İttifakı'na karşı odakların "MHP'liler Erdoğan'ı desteklemeyecek" tezviratı da 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte çöktü.