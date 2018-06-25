'Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan etti'

Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara göre oyların yüzde 52'sini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Gözüken tablo bu" diye konuştu.

CHP'nin adayı İnce seçimin ardından bir açıklama yapmadı. Ama bazı televizyon kanallarına gönderdiği mesajlarda, Erdoğan'ın seçimi kazandığını ifade etti. İnce'nin, kameraların karşısına geçerek açıklama yapmak yerine, FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya Whatsapp üzerinden açıklama yapmasına bazı vatandaşlar Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İsmail Küçükkaya, İnce'nin kendisine Whatsapp üzerinden "Yarış adil değildi, kampanya şartları eşit değildi, ama Erdoğan kazandı" dediğini duyurmuştu.