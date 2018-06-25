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'Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan etti'

'nin sonrasında seçmeninin karşısına çıkamaması ve televizyon kanallarına gönderdiği mesajla Erdoğan'ın kazandığını söyleyen İnce'ye seçmenin tepkisi büyük.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 01:47 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 02:20
'Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan etti'

, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara göre oyların yüzde 52'sini alan Cumhurbaşkanı "Milletimiz şahsımıza vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, cumhurbaşkanlığı i ikinci tura kalmıştır. Gözüken tablo bu" diye konuştu.

CHP'nin adayı İnce seçimin ardından bir açıklama yapmadı. Ama bazı televizyon kanallarına gönderdiği mesajlarda, Erdoğan'ın seçimi kazandığını ifade etti. İnce'nin, kameraların karşısına geçerek açıklama yapmak yerine, 'den 'ya üzerinden açıklama yapmasına bazı vatandaşlar Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İsmail Küçükkaya, İnce'nin kendisine Whatsapp üzerinden "Yarış adil değildi, kampanya şartları eşit değildi, ama Erdoğan kazandı" dediğini duyurmuştu.

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'Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan etti'
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