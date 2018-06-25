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'ten Erdoğan'a tebrik

Milo , Cumhurbaşkanı 'a tebrik mesajı göndererek 24 Haziran lerindeki zaferinden dolayı kendisini kutladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 22:32
Djukanovic'ten Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 'in mesajında, Erdoğan'ın lerin ilk turunda zafere ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiği ve Türk mevkidaşını tebrik ettiği bildirildi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan'ın seçim zaferinin hem ve Türk halkının refahı hem de bölge ülkelerinin istikrarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Önümüzdeki süreçte siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi ve geçmişimize dayanan geleneklerimizi güçlendirmek için çalışmak benim için onur olacaktır. 'ya üye olmamız, bu değerlere daha da önem kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

İşte yurtdışı seçim sonuçları

ERDOĞAN'I ÜLKESİNE DAVET ETTİ

Mesajında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karadağ'a davet eden Djukanovic, Erdoğan'a görevinde başarı, Türk halkına da barış ve refah dolu gelecek diledi.

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Djukanovic'ten Erdoğan'a tebrik
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