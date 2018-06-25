Djukanovic'ten Erdoğan'a tebrik

Karadağ Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Djukanovic'in mesajında, Erdoğan'ın seçimlerin ilk turunda zafere ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiği ve Türk mevkidaşını tebrik ettiği bildirildi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin hem Türkiye ve Türk halkının refahı hem de bölge ülkelerinin istikrarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Önümüzdeki süreçte siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi ve geçmişimize dayanan geleneklerimizi güçlendirmek için çalışmak benim için onur olacaktır. NATO'ya üye olmamız, bu değerlere daha da önem kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I ÜLKESİNE DAVET ETTİ

Mesajında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karadağ'a davet eden Djukanovic, Erdoğan'a görevinde başarı, Türk halkına da barış ve refah dolu gelecek diledi.