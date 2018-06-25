Emekli Tuğgeneral Başoğlu hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Başoğlu ve avukatı katıldı.

Başoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin bazı bölümleri okundu. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Başoğlu, 25 sayfadan oluşan savunma metnini okudu.

BAŞOĞLU'NDAN İTİRAFLAR

Darbe girişimini yakınlarından gelen telefon görüşmesinden sonra öğrendiğini iddia eden Başoğlu, o gece yaşananları savunmasında şöyle anlattı:

"Vali bey ile telefonla görüştükten sonra tugaya geçtim. Hatırladığım kadarıyla tugayda görevli Yüzbaşı Kadir Özen'i nöbetçi amir olduğu için öncelikle onu arayıp herhangi bir mesaj ya da olayla ilgili bir bilgi olup olmadığını sordum. Yine yolda tugayda görevli ana birlik komutanlarını arayıp tugaya gelmelerini istedim. Bu süreçte hatırladığım kadarıyla tugaya geçtikten sonra daha önceden çağırmış olduğum subay arkadaşlar odama geldiler. Bunlar ana birlik komutanlarıydı. Ben odama geçtikten sonra saat 23.30 sıralarında bağlı olduğum üst birlik olan Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş'ı aradım. Görüşmeyi resmi telefondan isimlerini belirttiğim birlik komutanlarının huzurunda görüşmeyi yaptım. Kurmay Başkanı bana 'Mesajı aldınız mı?' siz de 'Kütahya sıkıyönetim komutanısınız' dedi. Ben Veyis Savaş ile görüşmeyi yaptıktan sonra hatırladığım kadarıyla sinirlendim, neler söylediğim hazırlamıyorum ancak birlik komutanlarım beni sakinleştirmeye çalıştılar. Daha sonra Korgeneral Hasan Küçükakyüz'ü aradım. Kendisine durumu sorduğumda aramızdaki samimiyete binaen de 'Celal sakın bunların yaptığına uyma, birliğinin başından ayrılma, normal hiyerarşik düzen içinde ol, bunlar iyi niyetli değiller.' dedi. Çok kısa bir görüşme oldu, zaten çok kısa bir süre içinde komutana da darbe kalkışmasını yapanlar tarafından gözaltı işlemi yapılıp, Akıncı Kışlasına götürüldüğünü öğrendim."

Başoğlu, daha sonra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile tekrar görüşüp darbe girişimine karşı çeşitli önlemler aldığını belirterek, "Bu görüşme sonrasında da birlik komutanlarına birliğin asayiş konusunda bir kısım talimatlar verdim. Hatırladığım kadarıyla o günlerde birlikte eğitim amacıyla gelen 4 bin 500 civarında uzman erbaş, sözleşmeli er ve acemi erden oluşan personel vardı. Uyuyanların uyandırılmaması, silahlıkların ve cephanelerin güvenliğinin sağlanması, yine devriye araçlarının tepe lambalarının yakılmaması konusunda uyardım. Hatta daha ileri boyutta endişe nedeniyle nöbetçilerin mermilerinin bile toplatılması emrini verdim. 3 gün boyunca da mermisiz nöbet tutuldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetince 15 Temmuz darbe girişimindeki sözde "sıkı yönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı iddialarını sorulması üzerine Başoğlu, bilgisi dışında listeye isminin yazılmış olabileceğini öne sürdü.

"DAMADIM HAKKINDA FETÖ'DEN SORUŞTURMA AÇILINCA KIZIMIN BOŞANMASINI İSTEDİM"

Damadı Özcan Korhan'ın FETÖ'den yargılanmasıyla ilgili olarak Başoğlu, "Damadımın irtibatları konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Kızım ile yaklaşık 6 yıldır evlidir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz tavrını görmedim. Ancak hakkında FETÖ/PYD'den soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra tedbir amaçlı ve samimi olarak kızımın da boşanmasını istedim. Kızım da boşandı." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekli olmuştu.