Emekli Tuğgeneral Başoğlu FETÖ/PDY'ye yönelik 15 Temmuz davasında hakim karşısında

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Celal Başoğlu ve avukatı katıldı. Başoğlu hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin bazı bölümleri okundu.



Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Başoğlu, 25 sayfadan oluşan savunma metnini okudu. Bilgisi dışında listeye isminin yazılmış olabileceğini söyleyen Başoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşananları şöyle anlattı:



"Hatırladığım kadarıyla tugayda görevli Yüzbaşı Kadir Özen'i nöbetçi amir olduğu için öncelikle onu arayıp herhangi bir mesaj ya da olayla ilgili bir bilgi olup olmadığını sordum. Yine yolda tugayda görevli ana birlik komutanlarını arayıp tugaya gelmelerini istedim. Bu süreçte hatırladığım kadarıyla tugaya geçtikten sonra daha önceden çağırmış olduğum subay arkadaşlar odama geldiler. Bunlar ana birlik komutanlarıydı. Ben odama geçtikten sonra saat 23.30 sıralarında bağlı olduğum üst birlik olan Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş'ı aradım. Görüşmeyi resmi telefondan isimlerini belirttiğim birlik komutanlarının huzurunda yaptım.

Kurmay Başkanı bana 'Mesajı aldınız mı? Siz de Kütahya sıkıyönetim komutanısınız' dedi. Ben Veyis Savaş ile görüşmeyi yaptıktan sonra hatırladığım kadarıyla sinirlendim, neler söylediğimi hatırlamıyorum ancak birlik komutanlarım beni sakinleştirmeye çalıştılar. Daha sonra Korgeneral Hasan Küçükakyüz'ü aradım. Kendisine durumu sorduğumda aramızdaki samimiyete binaen de 'Celal sakın bunların yaptığına uyma, birliğinin başından ayrılma, normal hiyerarşik düzen içinde ol, bunlar iyi niyetli değiller' dedi. Çok kısa bir görüşme oldu, zaten çok kısa bir süre içinde komutana da darbe kalkışmasını yapanlar tarafından gözaltı işlemi yapılıp, Akıncı Kışlası'na götürüldüğünü öğrendim. Daha sonra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile tekrar görüşüp, darbe girişimine karşı çeşitli önlemler aldım. Bu görüşme sonrasında da birlik komutanlarına birliğin asayişi konusunda bir kısım talimatlar verdim.

Hatırladığım kadarıyla o günlerde birlikte eğitim amacıyla gelen 4 bin 500 civarında uzman erbaş, sözleşmeli er ve acemi erden oluşan personel vardı. Uyuyanların uyandırılmaması, silahlıkların ve cephanelerin güvenliğinin sağlanması, yine devriye araçlarının tepe lambalarının yakılmaması konusunda uyardım. Hatta daha ileri boyutta endişe nedeniyle nöbetçilerin mermilerinin bile toplatılması emrini verdim. 3 gün boyunca da mermisiz nöbet tutuldu" diye konuştu.



Mahkeme heyetince 15 Temmuz darbe girişimindeki sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı iddialarının sorulması üzerine Başoğlu, bilgisi dışında listeye isminin yazılmış olabileceğini öne sürdü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekli olmuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.