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Erdoğan, İnce’ye 10 milyon fark attı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Cumhurbaşkanı , kesin olmayan sonuçlara göre, 25 milyon 740 bin 610 geçerli oyu alırken, 'nin cumhurbaşkanı adayı 15 milyon 79 bin 39 oy aldı. İki aday arasındaki fark, 10 milyon 661 bin 571 oldu. Cumhur İttifakı, 26 milyon 279 bin 952 seçmenin oyunu alırken, Millet İttifakı, 16 milyon 760 bin 90 oy alabildi. İki ittifak arasındaki fark, 9 milyon 519 bin 862 oldu. 20 milyon 801 bin 663 kişinin oyunu alarak birinci parti olurken, CHP 11 milyon 153 bin 117 kişinin oyunu aldı. İki parti arasındaki fark, 9 milyon 648 bin 546 oldu.
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Erdoğan, İnce’ye 10 milyon fark attı
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