Erdoğan’a ilk tebrik Bahçeli’den geldi

24 Haziran seçimlerinden milletin oylarıyla büyük bir zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hem yurt içinden hem de yurtdışından çok sayıda tebrik telefonu geldi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı arayarak tebrik eden ilk isim MHP lideri Devlet Bahçeli
oldu. Sandıkların büyük bölümü açıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım
da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Yıldırım, Erdoğan ile görüşmesinde yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu. Yıldırım ayrıca Cumhur İttifakı'nın zaferinden dolayı Bahçeli'yi de arayarak tebrik etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile HÜDAPAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz da Erdoğan'ı tebrik etti.