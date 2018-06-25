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Firari ’cüler sandıkta yakalandı

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
İstanbul Pendik'te terör örgütü 'den aranan baba ile oğlu sandık başında yakalandı. Olay, ilçede Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandıkta yaşandı. İddialara göre; Hatice K., okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K.'nin da kendisiyle birlikte oy kullanma kabinine girmesini istedi. Mevzuata aykırı olduğu için bu duruma izin verilmedi ve tartışma çıktı. Olaya müdahale eden polis, GBT kontrolü yapınca FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K.'yi gözaltına aldı.
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Firari FETÖ’cüler sandıkta yakalandı
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