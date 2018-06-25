Firari FETÖ’cüler sandıkta yakalandı

İstanbul
Pendik'te terör örgütü FETÖ
'den aranan baba ile oğlu sandık başında yakalandı. Olay, ilçede Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandıkta yaşandı. İddialara göre; Hatice K., okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K.'nin da kendisiyle birlikte oy kullanma kabinine girmesini istedi. Mevzuata aykırı olduğu için bu duruma izin verilmedi ve tartışma çıktı. Olaya müdahale eden polis, GBT kontrolü yapınca FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K.'yi gözaltına aldı.