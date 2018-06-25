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Gece gündüz çalışmaya ‘devam’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
Gece gündüz çalışmaya ‘devam’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Cumhurbaşkanı 'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gayret bizim, zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam" açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Twitter hesabından içinde 15 Temmuz kahramanı şehit ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de yer aldığı bir video paylaştı. Bakan Albayrak videonun altına da şu notu düştü: "Büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam."
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Gece gündüz çalışmaya ‘devam’
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