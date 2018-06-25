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Meclis’in yeni yüzleri onlar oldu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
Meclis’in yeni yüzleri onlar oldu
Mılletın yeni sisteme güçlü desteğini vurguladığı seçimlerle Meclis'e yeni yüzler de girdi. Eski futbolcu Alpay Özalan İzmir'den, 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul'dan, ünlü sporcu Sakarya'dan, 'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan, 'ın oğlu Mücahit Arınç 'den İstanbul milletvekili oldu. Cumhur İttifakı'nın partilerinden biri olan BBP'nin Genel Başkanı de AK Parti'den Milletvekili seçildi. Eski DİSK Başkanı Kani Beko CHP'den, Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur da İyi Parti'den milletvekili olarak Meclis'e girdi.
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Meclis’in yeni yüzleri onlar oldu
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