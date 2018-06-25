Meclis’in yeni yüzleri onlar oldu

Mılletın yeni sisteme güçlü desteğini vurguladığı seçimlerle Meclis'e yeni yüzler de girdi. Eski futbolcu Alpay Özalan İzmir'den, 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul'dan, ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu
Sakarya'dan, Mehmet Ağar
'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan, Bülent Arınç
'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti
'den İstanbul milletvekili oldu. Cumhur İttifakı'nın partilerinden biri olan BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici
de AK Parti'den Ankara
Milletvekili seçildi. Eski DİSK Başkanı Kani Beko CHP'den, Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur da İyi Parti'den milletvekili olarak Meclis'e girdi.