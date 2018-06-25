"MHP barajı geçsin anırırım" demişti... Gözler Yaşar Okuyan'da

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Yaşar Okuyan, KRT canlı yayınında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni." demişti.

Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Şimdi gözler Yaşar Okuyan'da...

Gözler "MHP barajı geçsin anırırım" diyen Yaşar Okuyan'da!