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" barajı geçsin anırırım" demişti... Gözler 'da

leri öncesi katıldığı bir televizyon programında 'nin barajı aşamayacağını iddia eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı , "MHP barajı geçsin anırırım" demişti. 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözler Yaşar Okuyan'da...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 13:15
MHP barajı geçsin anırırım demişti... Gözler Yaşar Okuyan'da

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, , KRT canlı yayınında 'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına e girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni." demişti.

Ancak seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Şimdi gözler Yaşar Okuyan'da...

Gözler "MHP barajı geçsin anırırım" diyen Yaşar Okuyan'da!

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"MHP barajı geçsin anırırım" demişti... Gözler Yaşar Okuyan'da
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